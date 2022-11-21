"Естественный шаг": в РФ объяснили, зачем украли экспонаты из музеев в Херсоне и области

Экспонаты музеев Херсона повторили судьбу енота из Херсонского зоопарка. Оказывается, их не украли, а "эвакуировали".

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Fake Control.

В России возмутились, что украинские СМИ стали распространять информацию, что россияне ограбили музеи в Херсоне. Здесь заявляют, что все имущество музеев "эвакуировали".

"Экспонаты херсонских краеведческого и художественного, а также Каховского исторического были эвакуированы в Крым во время отвода войск с правобережья. Также вывезены памятники А.В. Суворову, Ф.Ф. Ушакову и даже останки основателя города князя Г.А. Потемкина. Это вынужденные мероприятия. Киевская власть активно занимается уничтожением памятников и объектов культурного наследия, связанных с имперским и советским периодами истории страны", — говорится в сообщении.

Ко всем культурным "зверствам" киевского режима добавили снос памятника Пушкину в Черновцах, уничтожение памятника советским солдатам в Ужгороде и отправку на макулатуру книг на русском языке в Киеве.

"Подобные новости поступают почти каждый день. ВСУ обстреливают монастыри, взрывают театры. В такой обстановке эвакуация культурных ценностей из Херсона – естественный шаг, направленный на сохранение исторической памяти", — объясняют свое дерзкое воровство россияне.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе россияне скачали в авто украинские учебники и отправили на переработку.

Российские варвары во время пребывания в Харьковской области разрушили уникальных "половецких баб" IX-XIII века.

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