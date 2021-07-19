Эстония, Латвия и Литва, открыли границы для всех украинских туристов

Эстония больше других упростила условия въезда для украинцев, отменив даже необходимость иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Эстония, Латвия и Литва разрешили въезд украинцам для всех типов путешествий по рекомендации Совета ЕС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Подробная информация размещена на интерактивной карте МИД Украины.

"Эстония, Латвия и Литва открылись для всех типов путешествий украинцев, согласно рекомендации Совета ЕС. Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно", — написал Кулеба.

Латвия Литва открылись для всех типов путешествий украинском, согласно рекомендации Совета ЕС.



Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно



Подробная информация об условиях въезда в каждой страны — на карте МИД https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 19, 2021

Для въезда в Латвию необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не позже чем за 72 часа до пересечения границы, или тест на антиген, проведенный не ранее чем за 48 часа до пересечения границы. Такие лица освобождаются от 10-дневной самоизоляции. Перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv, не раньше, чем за два дня до приезда в страну.

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Для въезда в Эстонию украинцам не нужен отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, нет требований о 10-дневной самоизоляции по прибытию в страну, сообщается на правительственном сайте. Украина отнесена к странам с низким уровнем риска инфицирования, для граждан которых ограничения отсутствуют.

Такие правила будут действовать с 19 по 25 июля, поскольку эстонские власти еженедельно просматривает показатели в странах и соответственно решают, продлевать ли разрешение на въезд.

Для въезда в Литву лица от 16 лет, которые не являются полностью вакцинированными, обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем через 72 часов до въезда или теста на антигены COVID-19 сделанного не ранее чем через 48 часов до въезда в Литву. 10-дневная самоизоляция для таких лиц также обязательна. Срок самоизоляции можно уменьшить, если за свой счет сдать тест на 7-й день самоизоляции. От предоставления теста и самоизоляции освобождаются вакцинированные лица.

Каждый, кто прибывает в Литву, должен заполнить электронную форму в Национальный центр общественного здоровья по ссылке. Перед посадкой в самолет, паром, автобус или поезд и при проверке на месте назначения путешественник должен подтвердить заполнения указанной формы путем предоставления полученного от Национального центра общественного здоровья Литвы соответствующего QR-кода.

Отметим, попасть в страны ЕС без необходимости ПЦР-теста на COVID-19 могут полностью вакцинированные лица. Все три страны, как и остальные в Евросоюзе, признают только утвержденные в ЕС вакцины — Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna, Janssen.

Напомним, 16 июля Евросоюз официально рекомендовал разрешить гражданам Украины путешествовать без необходимости проведения вакцинации, но все же с отрицательным тестом на коронавирус.

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