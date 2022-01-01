Эстония намерена предоставить Украине Javelin и гаубицы, нужно получить разрешение у стран-владельцев оружия

Эстония намерена значительно увеличить свою поддержку Украины.

Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. До окончательного решения необходимо получить разрешение от США, страны происхождения ракет, а также Финляндии и Германии, бывших владельцев гаубиц.

Об этом сообщает эстонское издание err.ee.

Эстония оказывает помощь Украине с 2014 года после вторжения России. Теперь, когда российские войска снова собираются близ Украины, страна планирует значительно увеличить свою поддержку.

"Эстония приняла решение поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации безопасности", — Петер Куймет, руководитель Департамента международного сотрудничества Министерства обороны.

В прошлом году Эстония отправила украинцам 2400 пистолетов Макарова. Сейчас речь идет о более тяжелом оружии.

"То, что мы сейчас рассматриваем или над чем работаем — это ракеты Javelin для противотанковых ракетных комплексов, и мы рассматриваем или планируем предоставить 122-мм гаубицы и их боеприпасы", — сказал Куймет.

Однако так называемая смертельная помощь не так проста. Куймет объяснил, что перед тем, как дарить ракеты Javelin, им нужно разрешение от Соединенных Штатов, потому что именно оттуда поступают ракеты.

"В случае с гаубицами, поскольку мы получили их из Финляндии, которая, в свою очередь, получила их из Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию согласия на передачу вооружения, и это процесс, который мы начали с этими странами", – сказал Куймет. .

Поэтому сроки оказания помощи также зависят от того, как проходят переговоры с союзниками.

Напомним, что новая глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине.

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