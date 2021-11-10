Эстония не будет закрывать границы для украинцев: какие условия въезда

Эстония не будет закрывать границы для украинцев: какие условия въезда

В МИДе продолжают работать с партнерами, чтобы сохранить для украинцев свободу путешествий.

Эстония не будет закрывать свою границу украинцев. Однако пускать только тех, кто имеет полный курс вакцинации.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

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"Вторая страна ЕС, Эстония, не стала закрывать границы для украинцев. Сохранили все возможности путешествий для граждан, прошедших полную вакцинацию", — написал глава МИД в сообщении.

Кулеба также отметил, что Министерство иностранных дел работает с партнерами, чтобы сохранить свободу путешествий для украинцев.

Условия въезда в каждую страну мира можно найти по ссылке.

Напомним, Европейский союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Однако в МИДе заверили, что это не приведет к тотальному закрытию границ.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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