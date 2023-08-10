Эстония объявила о предоставлении очередной военной помощи: о чем идет речь

Страна убеждена, что следует и дальше поддерживать наше государство в борьбе против агрессора.

На заседании кабинета министров 10 августа правительство Эстонии приняло решение прислать Украине стрелковое оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает Министерство обороны Эстонии.

"Мы должны поддержать Украину в их борьбе против продолжающейся российской агрессии. Мы вновь нашли возможность, когда Эстония может протянуть руку помощи", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

Он добавил, что Российская Федерация ничего не может получить от этой агрессии. Поэтому все, кто поддерживает Украину, должны ускорить как оказание военной помощи, так и увеличить мощность своей оборонной промышленности.

Что известно о помощи страны

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 400 миллионов евро, что составляет более 1% ВВП. Ранее военная помощь включала, например, противотанковые комплексы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, военно-полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты (каски и прочее) и продуктовые наборы. (MRE).

Ранее в МИДе Эстонии объяснили, почему не могут прекратить выдачу виз россиянам.

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