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Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

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Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

Фото: Associated Press

Украина получит от Эстонии очередной пакет военной помощи.

Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине. Так, вскоре ВСУ получат зимнюю форму, снаряжение и амуницию.

Об этом сегодня, 13 октября, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Эстония только что одобрила новый пакет военной помощи Украине. Отправляем зимнюю одежду, снаряжение и амуницию. Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", — написала она в Twitter.

Поддержка Эстонии

Напомним, в начале августа премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Эстония передала Украине оружия на треть своего бюджета. А по уровню соотношения ВВП страны к объемам помощи Эстония лидирует в поддержке Украины.

18 августа эстонское правительство приняло решение об очередном пакете военной поддержки Украины, в рамках которого Эстония пришлет Украине дополнительное вооружение, такое как минометы и противотанковые средства.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
747
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