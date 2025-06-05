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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Эстония отреагировала на гибель семьи в Прилуках, в дом которой влетел "Шахед"

Таллин осудил российский удар по Прилукам, в результате которого погибли пять человек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Последствия атаки на Прилуки.

Последствия атаки на Прилуки.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал "лицом терроризма" российский удар по городу Прилуки в Черниговской области, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.

Об этом эстонский политик сообщил в соцсети Х.

Заметим, что Тсахкна прикрепил сообщение украинского президента Владимира Зеленского по поводу удара по Прилукам. В нем говорится о прибывшем в собственном доме спасателе, где после попадания "Шахеда" погибла его семья.

"Из-за трагической случайности погибли его жена, дочь и годовалый внук. Только вдумайтесь. Это лицо терроризма", - подчеркнул глава эстонского МИД.

Атака на Прилуки

Ночью против 5 июня российские оккупанты атаковали город Прилуки на Черниговщине ударными дронами. В результате взрывов произошли пожары в жилых районах.

Всего в результате атаки погибли пять человек, еще шесть ранены. Среди погибших – целая семья, начальника местной пожарной части. Дрон попал в их дом. Погибла его семья: жена, дочь и ее годовалый сын.

Известно, что дочь спасателя – это полицейская Дарья Шигида. Российский беспилотник также отнял жизнь ее годовалого сына.

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