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- Украина
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Эстония отреагировала на гибель семьи в Прилуках, в дом которой влетел "Шахед"
Таллин осудил российский удар по Прилукам, в результате которого погибли пять человек.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал "лицом терроризма" российский удар по городу Прилуки в Черниговской области, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.
Об этом эстонский политик сообщил в соцсети Х.
Заметим, что Тсахкна прикрепил сообщение украинского президента Владимира Зеленского по поводу удара по Прилукам. В нем говорится о прибывшем в собственном доме спасателе, где после попадания "Шахеда" погибла его семья.
"Из-за трагической случайности погибли его жена, дочь и годовалый внук. Только вдумайтесь. Это лицо терроризма", - подчеркнул глава эстонского МИД.
Атака на Прилуки
Ночью против 5 июня российские оккупанты атаковали город Прилуки на Черниговщине ударными дронами. В результате взрывов произошли пожары в жилых районах.
Всего в результате атаки погибли пять человек, еще шесть ранены. Среди погибших – целая семья, начальника местной пожарной части. Дрон попал в их дом. Погибла его семья: жена, дочь и ее годовалый сын.
Известно, что дочь спасателя – это полицейская Дарья Шигида. Российский беспилотник также отнял жизнь ее годовалого сына.