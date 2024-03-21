Эстония передаст важный пакет военной помощи Украине: что в списке

Глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев в четверг объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 20 миллионов евро.

Об этом говорится на сайте Минобороны Эстонии.

"Пакет включает безоткатные противотанковые пушки, взрывчатые вещества, различные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра и многое другое. Мы составили этот пакет помощи, сосредоточившись на том, чтобы оказать максимальную пользу Украине, но в то же время не уменьшить обороноспособность", – сказал Певкур.

Отмечается, что новый пакет помощи включает в себя снаряды калибра 155 мм, что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу ЕС по отправке в Украину миллиона снарядов. Вклад Эстонии частично профинансирует Дания. Точное количество боеприпасов не разглашается из соображений безопасности.

По словам Певкура, с приближением лета Украине нужны, прежде всего, боеприпасы, все элементы противовоздушной обороны, а также запчасти и средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает, что уже с апреля наши союзники передадут достаточное количество артиллерийских снарядов. В частности, это будет возможно благодаря инициативе Чехии.

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