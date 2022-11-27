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Эстония продолжит тренировать украинских военных — министр

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Эстония продолжит тренировать украинских военных — министр

Фото: Associated Press

Резников провел переговоры со своим эстонским коллегой.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что программы обучения для украинских военных в Эстонии будут продолжаться.

Об этом глава Минобороны написал в Twitter.

"Я благодарен нашим эстонским друзьям за их мощную поддержку! Они стоят на нашей стороне. Программы обучения для украинской армии в Эстонии будут продолжаться", — добавил он.

Глава ведомства отметил, что провел разговор с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. К слову, эстонский коллега посещал украинских защитников на тренировочной базе.

"Воспользовался случаем, чтобы поздравить наших воинов, которые вскоре закончат свой курс и отправятся в районы боевых действий", — написал Резников.

Напомним, также Резников сообщал, что правительство Хорватии согласилось тренировать украинских военных на своей территории.

Сейчас украинские военные проходят подготовку за границей. Наших защитников тренируют в Польше, Германии, Великобритании и других европейских государствах.

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Дата публикации
Просмотры
450
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