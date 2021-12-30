Эстония собирается передать Украине Javelin и гаубицы: какие условия

Для поставок нужно получить разрешение от США, Финляндии и Германии — бывших владельцев вооружения.

Эстония планирует передать Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Но для этого нужно получить разрешение от США, Финляндии и Германии.

Об этом сообщает ERR.

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Эстония получила ракеты Javelin от США. Часть из них купили, а другую часть получили в качестве военной помощи. Стоимость одной ракеты колеблется от 75 тыс. до 130 тыс. евро в зависимости от условий контракта и от конкретного типа ракеты. Таллинн планирует поставить Украине несколько десятков таких ракет.

Что касается гаубиц, то их Эстония приобрела у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила у Германии.

"Мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и это процесс мы уже начали с этими странами", — отметил Пеэтер Куймет, начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны.

Полевой госпиталь

Эстонская компания на выделенные Германией средства готовит передвижной комплекс полевого госпиталя для украинской армии. Роль Эстонии заключается в координации проекта, а также в обучении украинских военных медиков работе с этим комплексом.

Предыдущая помощь Эстонии Украине

По словам Пеэтера Куймета, Таллинн оказывает помощь Украине с 2014 года.

"Мы помогли в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией с нашими военнослужащими", — сказал начальник отдела международного сотрудничества эстонского министерства обороны.

В прошлом году Эстония отправила Украине 2400 пистолетов Макарова.

Напомним, что президент Эстонии резко высказался о переговорах Байдена и Путина.

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