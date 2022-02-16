Эстонская разведка назвала новые сроки вероятного вторжения России в Украину

По их оценке, российские вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля.

Служба внешней разведки Эстонии назвала новые сроки вероятного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в официальном докладе ведомства.

"Осенью 2021-го и зимой 2022 года Россия мобилизовала 150 тыс. человек на границе с Украиной, развернув подразделения и войска из всех своих военных округов, в том числе Дальний Восток, и всех двенадцати армий. Это самое большое военное наращивание Россией за последние 30 лет", — отметили в разведке.

По их оценке, российские вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля.

"По достижении военной готовности для начала операции требуется только политическое решение", — объяснили эстонские разведчики.

Служба считает, что война в Украине не представляет непосредственной военной угрозы для Эстонии или НАТО. Однако политическое и военное давление России на страны Балтии в долгосрочной перспективе может усилиться, если Россия достигнет дипломатического и/или военного успеха в вопросе Украины.

"Даже если удастся убедить российское руководство отказаться от военной агрессии, Эстония и другие западные страны должны быть готовы к все более длительному военному давлению со стороны России", — отмечается в докладе.

Также разведка показала потенциальные цели для атаки в Украине.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не видит никакого отвода российских войск.

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