Спецоперация «Карфаген»

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Правоохранители из НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию «Карфаген» по разоблачению преступной группировки, действовавшей на базе Офиса Генерального прокурора. Следствие установило, что должностные лица систематически покрывали деятельность сети мошеннических колл-центров и параллельно отмывали миллионное состояние.

Об этом сообщали в НАБУ. Рассказываем обо всех подробностях, известных по этому делу.

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Операция НАБУ «Карфаген»: что известно

По версии антикоррупционщиков, преступную группу еще в середине 2025 года создал и возглавил один из руководителей структурных подразделений ОГП. В подпольный бизнес он привлек как своих действующих коллег из органов прокуратуры, так и гражданских сообщников.

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За не препятствование деятельности «офисов», обманывавших украинцев и иностранцев, фигуранты регулярно получали взятки. По информации источников «Украинской правды», организатором схемы оказался заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива, задержанный вечером 4 сентября.

В материалах расследования фигурируют и другие участники под псевдонимами:

«Канцлер» (руководитель группы)

«Муза» (близкое лицо)

«Камрат» (водитель)

«Флэш» (помощник)

Кроме того, на опубликованном НАБУ видео задержанный вспоминает своего руководителя — «шефа», отчество которого — Андреевич.

Полученный уголовный доход группировки легализовывался по нескольким направлениям. В частности, более 20 млн грн направили на покупку недвижимости, драгоценностей и дорогостоящего транспортного имущества.

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Еще более 12 млн грн по минимальным рыночным оценкам переписали на подставных лиц, чтобы скрыть настоящих собственников. Среди этих активов — недвижимость в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат. Дополнительно более 10 млн грн распределили по банковским счетам родственников под видом легальных доходов от бизнеса.

Правоохранители официально разоблачили пятерых участников группировки. Действия фигурантов квалифицировали по ст. 255 (создание, руководство преступной организацией и участие в ней) и ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, а круг причастных расширяется.

Что на пленках

Пробел в законодательстве позволил назначать прокуроров без обязательных конкурсов, что открыло путь для коррупционных схем в Офисе генерального прокурора. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, именно так в августе 2025 года должность заместителя начальника Департамента ОГП принял фигурант расследования, известный под псевдонимом «Канцлер».

«Приближенность к шефу, ощущение безнаказанности, свои люди в государственных структурах и фактически неограниченные полномочия по всем сферам деятельности ОГП позволили „Канцлеру“ сконцентрировать в своих руках рычаги влияния на один из наиболее прибыльных криминальных бизнесов в Украине — колл-центры», — отметили в НАБУ.

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По данным следствия, чиновник контактировал с фигурантами международного и национального розыска по киберпреступлениям. Организованная группа пыталась подчинить себе все уголовные производства по мошенническим колл-центрам.

Когда в июле 2026 года в медиа появилась информация о вероятном закрытии всех мошеннических схем из-за международного давления, чиновник обеспечивал лишь видимость активной работы прокуратуры. За свои услуги он получал процент от деятельности колл-центров, финансовых компаний и обменников.

Основной целью «крышевания» было обогащение — на аудиозаписях «Канцлер» четко отмечает, что главным является именно финансовый результат.

Обогащение фигуранта началось задолго до назначения в ОГП: список имущества пополнялся с 2021 года, когда он работал в департаменте киберполиции Нацполиции, и в 2023-2024 годах во время работы заместителем председателя Одесской ОГА.

Чтобы скрыть состояние, «Канцлер» оформлял недвижимость и транспорт на близких людей. Когда собственных связей перестало хватать, к схеме привлекли родственников женщины, называемой на пленках «Муза».

Основой влияния должностного лица были зарплаты в конвертах, «благодарности» и решение вопросов за деньги. Канцлер активно расставлял доверенных лиц, среди которых были и его родственники, на руководящие должности в областных прокуратурах. К кадровым решениям приобщались даже члены его семьи.

Фактические полномочия «Канцлера» превышали официальные — он обращался к руководству полиции Одесской области с просьбой «нажухать» должника, использовал связи в прокуратуре в личных интересах, влиял на размер теневой зарплаты заместителя председателя ГНС и т.д.

Участвовал ли в деле генеральный прокурор

Поскольку «шефом» по делу было должностное лицо Офиса Генерального прокурора по отчеству — Андреевич, в СМИ сразу начали распространять вариант того, что Андреевичем может быть генеральный прокурор Украины — Руслан Андреевич Кравченко.

Сразу за этим в Сети появилась информация, что у него идут обыски, однако в Офисе генерального прокурора заявили, что обыски проводились в служебных помещениях, которыми пользуются Руслан Кравченко, его заместитель Мария Вдовиченко и другие работники ОГП.

«Около полуночи детективы НАБУ все же провели следственные действия в служебных помещениях, которыми пользуются Генеральный прокурор, первый заместитель Генерального прокурора, а также другие работники и структурные подразделения ОГП».

Там добавили, что в отношении работника, фигурировавшего в расследовании, решается вопрос об освобождении от должности. В ОГП пообещали содействовать следствию.

Между тем, в ведомстве отметили необходимость правовой оценки ночных обысков в кабинетах Генерального прокурора и его первой заместительницы Марии Вдовиченко. В ОГП отмечают, что подозрения в руководстве базируются на предположениях и бытовых разговорах, а сами детективы НАБУ во время следственных действий получили доступ к материалам других производств — в частности, относительно близких лиц руководства САП и НСРД в отношении работников антикоррупционных органов.

По данным журналистов, генпрокурора Руслана Кравченко не могли найти более 12 часов после начала спецоперации НАБУ и САП «Карфаген» после того, как тот заехал в здание в правительственном квартале.

В Офисе Генерального прокурора в комментарии УП заверили, что глава ведомства в субботу с утра находится на рабочем месте.

Пока его местонахождение неизвестно, и никаких официальных заявлений он не делал.

Коррупция: последние новости

Напомним, 19 августа 2026 года НАБУ и САП провели спецоперацию «Форест Гамп» по отмыванию средств для внесения 150 млн грн залога за фигуранта дела «Мидас» (вероятно, бывшего министра энергетики Германа Галущенко).

По данным СМИ, к схеме причастен ряд должностных лиц и бизнесменов, среди которых уже бывшая заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, народный депутат Вадим Столар, экс-депутат Максим Микитась и отстраненный председатель наблюдательного совета Sense Bank Николай Гладищенко.

Ирина Мудрая, ранее работавшая в «Ощадбанке» и Минюсте, а в ОП занималась судебной реформой и спецтрибуналом, неоднократно попадала в фокус внимания журналистов из-за элитной недвижимости в ЖК «Аристократ», состояния и роскошного образа жизни.

Другой фигурант, Вадим Столар, бывший член ОПЗЖ и фигурант списка «Батальон Монако», которого называли «серым кардиналом Киева» из-за влияния на девелоперский рынок столицы. Ранее СБУ уже проверяла его причастность к легализации подсанкционных средств Виктора Медведчука и Тараса Козака, которым он в 2020 году продал долю своего строительного бизнеса.

Экс-нардеп и бывший глава «Укрбуда» Максим Микитась также является фигурантом нескольких других громких уголовных производств: по завладению имуществом Нацгвардии на 81,6 млн грн, попытке подкупа мэра Днепра, похищению адвоката и хищению 307 млн грн Минобороны при строительстве складов.

Четвертый фигурант Николай Гладищенко оказался под вниманием правоохранителей и проверкой НБУ после обнародования записей по делу «Мидас», где фигуранты заранее обсуждали кандидатуры в наблюдательный совет Sense Bank.

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