Эта история шокировала всех: в оккупации женщина доводила до бешенства россиян и заставила петь "Червону калину"

Истории несокрушимых херсонцев не перестанут удивлять никогда. На этот раз мы расскажем вам о сопротивлении армянке, которая с 90-х живет в Херсоне, а когда оккупанты захватили город, она с четырьмя детьми не просто решила оставаться дома, но и всю оккупацию сопротивлялась. Ее били, бросали на подвал, заставляли отказаться от Украины, а она в ответ: "Я люблю Украину, расстреляй".

Все детали истории несокрушимости и как сложилась жизнь семьи сейчас – читайте в эксклюзиве Виктории Гнатюк на TSN.ua.

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Милана признается, что было и немало предателей, все они вместе с россиянами сбежали "заперебрик", однако это не сравнится с тем, как другие херсонцы боролись за Украину. Женщина вспоминает, как пытались помочь людям с лекарством, чтобы оккупанты не "отжали", и то, как россияне требовали цеплять на себя белые ленты, что означало бы, что человек кажется, а этого Милана не делала никогда.

Конечно, такая демонстрация сопротивления не прошла просто так. В дом Миланы таки пришли россияне, когда дома были дети. Саму женщину избивали примером и забирали на подвал. Самым страшным, признается херсонка, был визит россиян, когда дети были сами дома.

Иногда в подвал "помогали" попасть предатели. Кто "продал" информацию о Милане – она не знает до сих пор. Но отмечает: "одним дураком нация не считается".

Но и после деоккупации нормально жить Херсону россияне не дают. Местные признаются, жизнь здесь – это ежедневная лотерея, вернешься ли ты домой или нет. Уже после освобождения города россияне запустили в дом Миланы и несколько волонтеров ракеты. В этот день дети чудом остались в живых. Обломки прошили стену прямо над головами сына и дочери.

Сейчас Милана с детьми продолжает жить в Херсоне и продолжает помогать нуждающимся вместе с волонтерами эвакуирует людей из самых опасных районов города, даже тогда, когда за это не хотят браться другие.

Херсонцы боролись в оккупации, продолжают сражаться и сейчас. Жизнь в городе похожа на сафари: россияне ежедневно запускают десятки дронов прямо по гражданским людям, автомобилям, волонтерам и даже не жалеют животных. Но при всем этом херсонцы продолжают держаться, верят в победу и ненавидят россиян. Именно эти истории должен слышать весь мир. Все должны знать, что переживали наши люди и продолжают переживать каждый день.

Как мы писали, семья с четырьмя детьми, которая три года жила в подвале в Херсоне, наконец-то смогла эвакуироваться в более безопасное место.

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