«Эта награда как взятка»: мать погибшего Героя из Волыни объяснила, почему отказалась от ордена сына

Скандал на Волыни: за что борется мать погибшего воина, отказавшаяся принимать награду сына / © ТРК Аверс

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Мать погибшего Героя из Волыни, отказавшаяся принять посмертное отличие бойца, заявив о потере доверия к местным властям, объяснила свой поступок.

Об этом передает местное издание «Аверс».

Мама погибшего военнослужащего Петра Вакульчука из села Новокотов Мария Вакульчук рассказывает, что пошла на такой поступок из-за протеста местным властям, которых обвиняет в коррупционных схемах.

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Мария Вакульчук над гробом погибшего сына

Мария уже несколько лет борется за доступ к здешним лесам. Их огораживают длиннющими заборами. Женщина утверждает, что чиновники сидят в кабинетах и делают вид, что ничего не видят.

«Эта награда — как взятка. Она выглядит как взятка. Прошло почти два года (после похорон сына — Ред.). Я сейчас занимаюсь делом леса — доступа к лесному массиву. И это уже получило большую огласку», — рассказала Мария Вакульчук.

Женщина возмущается, что не могла подумать, что сейчас бороться за то, чтобы просто выполнялись украинские законы.

Депутат Волынского областного совета Александр Пирожик добавляет, что причина публичного отказа матери погибшего воина ВСУ Марии Вакульчук от посмертной награды сына — далеко не в том, что ее не захотели обеспечить дровами.

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«Даже потеряв на войне сына, эта женщина и дальше озабочена вопросами личного комфорта, а возглавляет инициативную группу по отстаиванию нарушенных прав и свобод жителей своей громады. И первопричина такого ее поступка — в вопросе вопиющего нарушения конституционных прав граждан, которое не решается уже три года», — отметил он.

Подгайцевская территориальная громада на своем сайте и соцсетях на момент публикации новости скандал не комментировала.

Напомним, что на Волыни мать погибшего военнослужащего отказалась принять посмертное отличие бойца, раскритиковав местные власти.

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