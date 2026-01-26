Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

Для украинской энергетики прошедшая неделя стала одной из самых сложных со времен масштабного блекаута 2022 года.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, ситуация значительно усложнилась после двух комбинированных атак 20 и 23 января, которые произошли на фоне сильных морозов и повреждений от предварительных обстрелов.

«Эта неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блекаута 2022 года. После двух комбинированных атак 20 и 23 января, на фоне сильных морозов и повреждений от предварительных обстрелов, энергосистема испытала чрезвычайную нагрузку», — отметила глава правительства.

Свириденко сообщила, что после первой атаки без электроснабжения одновременно оставалось до 85% потребителей. В конце недели удалось заживить около 60% абонентов. Над восстановлением света трудятся более 180 бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников. Также водолазы ГСЧС в течение недели работали в ледяной воде, чтобы отремонтировать трубы одной из ТЭЦ.

По словам премьера, правительство максимально нарастило импорт электроэнергии и создало условия для оперативного подключения распределенной генерации.

«Все обращения бизнеса на платформе Пульс о подключении когенерационных установок в срочном порядке готово прорабатывать Минэкономики», — подчеркнула Свириденко.

Также Кабмин расширил сеть Пунктов несокрушимости. Опорные пункты могут работать до 48 часов непрерывно. В целом по стране функционирует более 10 600 таких пунктов, которыми за неделю воспользовались более 130 тысяч человек. В районах жилых массивов без газового отопления дополнительно действуют пункты горячего питания.

Отдельное внимание, по словам премьер-министра, уделяют маломобильным людям.

«Минсоцполитики прорабатывает запросы таких граждан по номеру 112 в первоочередном порядке. Организован регулярный обход для оказания помощи в условиях отсутствия тепла в домах. ГСЧС развернуло дополнительные пункты помощи с койкоместами», — сообщила она.

Кроме того, правительство ввело дополнительные программы поддержки для бизнеса. Малый и средний бизнес, в частности ФЛП 2-й и 3-й групп с наемными работниками, смогут получить единовременную помощь от 7 500 до 15 000 грн на приобретение или ремонт генераторов и горючее. Также будут действовать кредиты под 0% на покупку энергетического оборудования.

Свириденко добавила, что на этой неделе из резервного фонда бюджета направлено 2,56 млрд грн на мобильную генерацию для областей с критической потребностью Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Дополнительную поддержку общинам и энергетическим компаниям оказывают через хаб при Минэнерго и ГСЧС.

Кроме того, по итогам заседания «Энергетического Рамштайна» партнеры G7+ в ближайшее время передадут Украине более 6 000 единиц крупного энергетического оборудования для оперативных ремонтов, а также направят дополнительные взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.

Ранее сообщалось, что Россия усиливает воздушные удары по украинской энергетической инфраструктуре с целью погрузить украинцев во тьму и холод.

Мы ранее информировали, что, несмотря на жесткие графики отключений электроэнергии, многие украинцы и дальше получают высокие суммы в платежках. Причин несколько — и они не всегда связаны непосредственно с количеством часов без света.