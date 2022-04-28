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"Эта ночь – это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов": "Азов" об обстреле Мариуполя

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"Эта ночь – это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов": "Азов" об обстреле Мариуполя

фото/Азов, Мариуполь

В ночь на 28 апреля российские военные нанесли 50 авиаударов по Мариуполю.

Захватчики сбрасывали на город запрещенные Женевской конвенцией фосфорные бомбы. Кроме этого применяли ракеты и стреляли из артиллерии.

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь в своем видеообращении в Telegram.

"Эта ночь – это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракет, арты и всего, что может использовать варвар против человечества", – сказал Паламар.

По его словам, потери России только в Мариуполе составляют более 1 млрд 111 млн долларов без учета расходов на топливо, экипировку, питание и прочее.

Напомним, со вторника, 26 апреля, российские оккупанты запретили въезд в Мариуполь со стороны Новоазовска. Город закрыт для граждан Украины. Попасть в него без удостоверения о прохождении фильтрации невозможно. В то же время россияне и жители так называемой Донецкой народной республики получают разрешение на въезд без фильтрации на три дня.

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