Эта осень должна стать временем, когда закончится российская агрессия – Зеленский на "Рамштайне"

В частности, на Россию будет оказываться давление, чтобы принудить ее к миру.

Украина будет делать все, чтобы приблизить завершение войны. Это должно произойти этой осенью.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на заседании "Рамштайна".

"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл 6 сентября на авиабазу "Рамштайн" в Германии для участия в заседании Контактной группы по обороне государства. Глава государства подчеркнул, что необходима решительность партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор.

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