"Эта с**а уводит чужих мужей": в Мелитополе женщина отомстила "любимому" и шокировала пользователей соцсетей (фото)

"Эта с**а уводит чужих мужей": в Мелитополе женщина отомстила "любимому" и шокировала пользователей соцсетей (фото)

По городу она расклеила его фото и предупредила об опасности.

В Мелитополе Запорожской области женщина необычно отомстила мужчине, который ушел жить к любовнице. Гражданка расклеила по городу их фотографии и предупредила об опасности.

Об этом пишет местное издание "Риа Мелитополь".

Как выяснилось, обиженная изменой мужа женщина расклеила по городу фотографию “возлюбленного” и его новой пассии. А над фото поместила многозначительную надпись: “Будьте осторожны. Эта с**а уводит чужих мужей”.

В комментариях к публикации пользователи с юмором отнеслись к ситуации, однако заметили, что женщина, которая расклеила фото, повела себя неправильно.

Себя унизила.

И чего добилась? Все узнали, какая ты.

Зачем заставлять быть с собой человека, который тебя не любит, которому ты безразлична?

Напомним, что в Запорожье попавший в больницу 1-летний мальчик-сирота находится в палате один и постоянно плачет.

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