"Эта с**а уводит чужих мужей": в Мелитополе женщина отомстила "любимому" и шокировала пользователей соцсетей (фото)

По городу она расклеила его фото и предупредила об опасности.
В Мелитополе Запорожской области женщина необычно отомстила мужчине, который ушел жить к любовнице. Гражданка расклеила по городу их фотографии и предупредила об опасности.
Об этом пишет местное издание "Риа Мелитополь".
Как выяснилось, обиженная изменой мужа женщина расклеила по городу фотографию “возлюбленного” и его новой пассии. А над фото поместила многозначительную надпись: “Будьте осторожны. Эта с**а уводит чужих мужей”.
В комментариях к публикации пользователи с юмором отнеслись к ситуации, однако заметили, что женщина, которая расклеила фото, повела себя неправильно.
- Себя унизила.
- И чего добилась? Все узнали, какая ты.
- Зачем заставлять быть с собой человека, который тебя не любит, которому ты безразлична?
Напомним, что в Запорожье попавший в больницу 1-летний мальчик-сирота находится в палате один и постоянно плачет.