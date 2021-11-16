Эта волна продлиться дольше: в KSE дали прогноз, когда все регионы Украины могут выйти из "красной" зоны

Эта волна продлиться дольше: в KSE дали прогноз, когда все регионы Украины могут выйти из "красной" зоны

Это означает, что не следует ожидать выхода всех регионов в рамках текущего года.

Все регионы могут выйти из "красного" уровня эпиднебезопасности примерно в январе 2022 года.

Об этом 16 ноября на брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

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"Текущая волна может быть длиннее, чем предыдущая весенняя волна. Если мерить от начала первого вхождения региона в "красный" уровень к моменту выхода последнего региона, то предыдущая весенняя волна длилась 72 дня, а эта волна, мы ожидаем, что будет длиться дольше", — отметил он и добавил, что первый регион зашел в "красный" уровень 15 октября, а поэтому "красными" регионы могут еще быть и в начале 2022 года.

В то же время, по словам эксперта, дополнительный риск для Украины несет ситуация в Европе, где после стабилизации наблюдаются повторный рост заболеваемости.

"Для Украины это несет очень простое сообщение о том, что возможны повторные вспышки в рамках текущей волны", – добавил Ганиченко.

Напомним, 15 ноября на совещании у президента премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 и снижение основных отрицательных показателей. А Луганская и Херсонская области могут быть даже переведены в "желтую" зону карантина, если сохранится положительная динамика. Всместе с тем 16 ноября в Украине зафиксировали новый рекорд смертей – за сутки умерли 838 человек. Это максимальное количество за все время пандемии.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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