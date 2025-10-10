Эта зима будет тяжелее: эксперт предупредил украинцев о новых целях РФ

Отключение света / © ТСН.ua

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения ежегодно массированно обстреливают критические объекты инфраструктуры Украины. Военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР по вопросам нацбезопасности Иван Ступак считает, что третья военная зима для украинцев будет сложнее предыдущей, хотя и отмечает, что это его субъективный прогноз.

Об этом он рассказал УНИАН.

Четыре цели ракетных атак

Эксперт объяснил, что массированные удары по украинской энергетике преследуют сразу несколько целей:

Военная составляющая. Отсутствие электроэнергии парализует производственные мощности Украины, в том числе сбор FPV-дронов и DeepStrike. Как следствие, это приводит к «проседанию фронтов». Экономическая составляющая. Обесточение останавливает работу экономики, уменьшает поступление налогов в бюджет, что затрудняет финансирование армии. Политическое давление. В Кремле рассчитывают, что чем больше будет страдать гражданское население, тем быстрее оно потребует от президента Украины остановить войну и пойти на территориальные уступки (Донбасс, Крым) в обмен на восстановление света. Месть за НПЗ. Ступак считает, что в значительной степени удары являются местью за атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Это болезненный удар по российскому бюджету и олигархам, которые жалуются Кремлю на многомиллионный ущерб.

Прогноз на третью зиму

Иван Ступак предполагает, что третья зима будет хуже украинцев, чем предыдущая, возможно, на 20-30%. Это связано с тем, что ТЭЦ и линии электропередач, которые постоянно восстанавливают после попаданий, обессиленные и не столь прочные.

«Нельзя же сравнивать. Например, если спросить у харьковчан и днепрян — у них там вообще происходящий полный абзац. В Киеве плюс-минус нормальнее. Если мы говорим о Луцке и Ужгороде — там абсолютно третья история. Поэтому с точки зрения Киева я предполагаю, что эта зима может быть процентов на 20–30, возможно, тяжелее предыдущего периода. У нас есть большое упадок сил. Изнурение этих ТЭЦ. В них постоянно попадают, восстанавливают. Они уже не так крепки, как были раньше. Линии электропередач не столь прочные», — предупредил Ступак.

Угроза газовой инфраструктуре

Россия также пытается наносить удары по газовой инфраструктуре и газохранилищам. По словам Ступака, идея-фикс россиян — вызвать детонацию в местах хранения газа, что привело бы к масштабному взрыву.

Другой целью атак является запугивание западных компаний, хранящих свой газ в Украине. Если они откажутся от аренды газохранилищ, то украинский бюджет недополучит значительные средства.

«Главное для россиян — уничтожить то, что только можно уничтожить. То, что может взорваться, должно быть уничтожено. Это мнение россиян», — подытожил эксперт.

Напомним, этой зимой Россия может нанести до 40 массированных ударов по энергосистеме Украины, атакуя инфраструктуру в среднем каждые 3-4 дня.

Львов готовится к возможным обесточениям. Город переходит в режим тестирования альтернативных источников. Впрочем, отопительный сезон не начнется в ближайшие недели.

Нардепка Марьяна Безуглая советует жителям Киева на зиму временно выехать из столицы.