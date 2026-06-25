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"Эта зима будет тяжелой": в правительстве сказали, сколько энергогенерации нужно восстановить в Украине
Украина вместе с международными партнерами активизирует подготовку энергетической инфраструктуры к зиме. Основной фокус — восстановление поврежденных мощностей и развитие децентрализованной генерации.
Украина совместно с международными партнерами начала активную подготовку энергетической инфраструктуры к следующему отопительному сезону. К началу зимы хотят восстановить более 10 ГВт генерации.
Об этом министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Гданьске, пишут Новини.LIVE.
Украина планирует восстановить более 10 ГВт генерации к началу зимы
По словам министра энергетики, ключевой задачей сейчас является восстановление более 10 ГВт поврежденной генерации. Кроме того, стратегия предполагает создание около 3 ГВт новых децентрализованных мощностей.
Ожидается, что такие объекты будут менее уязвимы к российским атакам благодаря возможности работать в автономном режиме.
Параллельно в Украине строят многоуровневую защиту энергообъектов от ракетных и дроновых ударов, а также усиливают возможности систем ПВО.
«Эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы», — сказал Шмыгаль.
Денис Шмыгаль также добавил, что готовить энергосистему нужно независимо от дальнейшего хода или возможного прекращения войны в Украине.
На Ташлыкской ГАЭС разворовали 170 млн грн
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупционную схему завладения почти 170 млн грн «Энергоатома».
Средства были присвоены при строительстве объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской ГАЭС. Среди подозреваемых — организатор схемы и фактический владелец ряда компаний — экс-руководитель отдела отделенного подразделения «Атомпроектинжиниринг».
Строительные работы выполняла связанная с организатором фирма. Несмотря на нарушения сроков и процедуры банкротства, с ней продолжали заключать дополнительные соглашения благодаря влиянию собственника на должностных лиц «Энергоатома». В общей сложности было подписано более 70 таких соглашений, которые меняли объемы и сроки работ.
В рамках одного из соглашений через подконтрольную иностранную компанию был закуплен комплект оборудования для автоматизированной системы управления ГАЭС на сумму более 305 млн. грн. Это позволило искусственно завысить его реальную стоимость и присвоить 170 млн грн.