"Эта зима будет тяжелой": в правительстве сказали, сколько энергогенерации нужно восстановить в Украине

Сколько энергогенерации возобновят в Украине / © Associated Press

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Украина совместно с международными партнерами начала активную подготовку энергетической инфраструктуры к следующему отопительному сезону. К началу зимы хотят восстановить более 10 ГВт генерации.

Об этом министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Гданьске, пишут Новини.LIVE.

Украина планирует восстановить более 10 ГВт генерации к началу зимы

По словам министра энергетики, ключевой задачей сейчас является восстановление более 10 ГВт поврежденной генерации. Кроме того, стратегия предполагает создание около 3 ГВт новых децентрализованных мощностей.

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Ожидается, что такие объекты будут менее уязвимы к российским атакам благодаря возможности работать в автономном режиме.

Параллельно в Украине строят многоуровневую защиту энергообъектов от ракетных и дроновых ударов, а также усиливают возможности систем ПВО.

«Эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы», — сказал Шмыгаль.

Денис Шмыгаль также добавил, что готовить энергосистему нужно независимо от дальнейшего хода или возможного прекращения войны в Украине.

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На Ташлыкской ГАЭС разворовали 170 млн грн

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупционную схему завладения почти 170 млн грн «Энергоатома».

Средства были присвоены при строительстве объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской ГАЭС. Среди подозреваемых — организатор схемы и фактический владелец ряда компаний — экс-руководитель отдела отделенного подразделения «Атомпроектинжиниринг».

Строительные работы выполняла связанная с организатором фирма. Несмотря на нарушения сроков и процедуры банкротства, с ней продолжали заключать дополнительные соглашения благодаря влиянию собственника на должностных лиц «Энергоатома». В общей сложности было подписано более 70 таких соглашений, которые меняли объемы и сроки работ.

В рамках одного из соглашений через подконтрольную иностранную компанию был закуплен комплект оборудования для автоматизированной системы управления ГАЭС на сумму более 305 млн. грн. Это позволило искусственно завысить его реальную стоимость и присвоить 170 млн грн.

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