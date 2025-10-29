Эта зима может стать катастрофической для украинцев: у BILD объяснили почему

Отключение света / © Associated Press

Украинская энергетическая система находится под критической угрозой из-за систематических ракетных и дроновых ударов России, которые имеют целью заморозить страну зимой. По последним данным, уже 55-60% газовой инфраструктуры Украины серьезно повреждены.

Об этом пишет Bild.

Целенаправленные атаки российских военных нацелены на угольные электростанции, газохранилища и подстанции. В частности, объекты компании DTEK с начала полномасштабной войны получили 210 ударов, а один объект «Нафтогаза» был поражен шестью ракетами.

«Очевидно, что российские террористы не остановятся. Это влияет на объем нашей собственной добычи газа, которую нам приходится покрывать импортом», — заявил глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, призывая граждан к тотальной экономии газа.

В Киеве отмечают, что грядущая зима будет самой тяжелой, и в случае коллапса энергосистемы стране грозит катастрофа. На фоне растущей угрозы Германия призвала западных союзников усилить помощь Украине. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал партнеров поддержать Украину в сложный период.

Министр экономики Германии Катарина Райхе подтвердила продолжение финансирования Фонда поддержки энергетики Украины. Доля Германии в фонде составляет 390 млн. евро.

Помимо финансовой помощи немецкие энергетические компании поставят в Украину мобильные системы отопления, трансформаторы и кабели для восстановления сетей, а также компрессоры для разрушенной газодобычи.

Напомним, накануне холодов Россия снова начала массированную атаку на украинскую энергетику. Цель Кремля — оставить украинцев без света и тепла.

Украина стоит на пороге сложнейшей зимы с момента российского вторжения 2022 года. Это не риск, а неизбежность: обе стороны заблокированы на земле и сосредоточены на воздушных операциях. У России есть четкий план победы, Украина — план выживания. Но есть ли у союзников Киева свой план?

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также говорил о риске масштабных отключений электроэнергии (Блекаута).