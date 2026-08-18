«Эта зима не будет легче»: премьер дал мрачный прогноз на отопительный сезон

35 млрд грн на устойчивость: правительство готовит регионы и школы к отопительному сезону в условиях атак РФ

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Будущая зима в Украине, по прогнозам правительства, будет не легче, а может и тяжелее предыдущей. Россия значительно увеличила интенсивность атак по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Об этом на образовательной конференции сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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«Все мы прошли прошлую зиму стойко, уверенно, сплоченно. Эта зима не предполагает быть более легкой, потому что интенсификация ударов по инфраструктуре врага увеличилась существенно, в разы. Но и мы должны быть более готовы», — сказал премьер.

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По словам Корецкого, в Украине продолжается реализация планов устойчивости. На их реализацию правительство распределило 35 млрд грн. Регионы и госпредприятия принимают меры, чтобы максимально быть готовыми к отопительному сезону.

Как отметил премьер, около 19,5 тысяч детсадов и школ уже имеют генераторы, солнечные панели или накопители энергии. Еще 220 учебных заведений в этом году будут иметь дополнительное оборудование для работы во время продолжительных отключений света, заверил он. Кроме того, государство выделило 1 млрд грн на строительство укрытий для детских садов.

«Воздушные тревоги, обстрелы и отсутствие электричества не должны лишать ребенка возможности обучения», — сказал Корецкий.

Ранее на фоне массового распространения тревожных прогнозов о «зимнем апокалипсисе» и призывах покидать крупные города энергетические эксперты объяснили, где граница между реальными угрозами и враждебными ИПСО и хайпом.

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