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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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«Эта зима не будет легче»: премьер дал мрачный прогноз на отопительный сезон

Премьер Корецкий предупредил о тяжелой зиме и рассказал о подготовке школ и детсадов к отопительному сезону и возможным отключениям света.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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35 млрд грн на устойчивость: правительство готовит регионы и школы к отопительному сезону в условиях атак РФ

35 млрд грн на устойчивость: правительство готовит регионы и школы к отопительному сезону в условиях атак РФ

Будущая зима в Украине, по прогнозам правительства, будет не легче, а может и тяжелее предыдущей. Россия значительно увеличила интенсивность атак по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Об этом на образовательной конференции сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

«Все мы прошли прошлую зиму стойко, уверенно, сплоченно. Эта зима не предполагает быть более легкой, потому что интенсификация ударов по инфраструктуре врага увеличилась существенно, в разы. Но и мы должны быть более готовы», — сказал премьер.

По словам Корецкого, в Украине продолжается реализация планов устойчивости. На их реализацию правительство распределило 35 млрд грн. Регионы и госпредприятия принимают меры, чтобы максимально быть готовыми к отопительному сезону.

Как отметил премьер, около 19,5 тысяч детсадов и школ уже имеют генераторы, солнечные панели или накопители энергии. Еще 220 учебных заведений в этом году будут иметь дополнительное оборудование для работы во время продолжительных отключений света, заверил он. Кроме того, государство выделило 1 млрд грн на строительство укрытий для детских садов.

«Воздушные тревоги, обстрелы и отсутствие электричества не должны лишать ребенка возможности обучения», — сказал Корецкий.

Ранее на фоне массового распространения тревожных прогнозов о «зимнем апокалипсисе» и призывах покидать крупные города энергетические эксперты объяснили, где граница между реальными угрозами и враждебными ИПСО и хайпом.

Также мы писали, сможет ли Киев избежать морозного апокалипсиса зимой 2026-2027.

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