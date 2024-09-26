"Эта зима станет наихудшей в современной истории Украины": в WP предоставили два сценария развития событий

Проблемы с энергоснабжением прямо скажутся на обеспечении украинских войск на передовой.

Российские удары по энергетическому сектору глубоко повлияют на и без того подорванное моральное состояние украинцев после почти трех лет полномасштабной войны.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Также в издании отмечают, что в будущем уменьшится количество пожертвований на армию от населения, что напрямую повлияет на войска.

Из-за российских ударов по украинской энергосистеме зима 2024-2025 гг станет худшей в современной истории страны.

" Лучший сценарий на зиму предполагает отсутствие света по 4 часа в сутки. Но есть и гораздо хуже сценарии, которые предполагают отключение света по 20 часов в сутки и только по 4 часа со светом", — говорится в материале.

В WP также напомнили: президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед Генеральной ассамблеей ООН заявил, что глава Кремля Путин пытается сломать дух украинцев, атакуя энергетическую инфраструктуру.

"Вот так Путин готовится к зиме: надеется помучить миллионы украинцев, обычные семьи, женщин, детей, обычные города, обычные села. Путин хочет оставить их в темноте и холоде этой зимой, заставив Украину страдать и капитулировать", — отмечает WP.

По мнению авторов материала, последствий от длительных отключений электроэнергии будет много — от перебоев с водоснабжением и отоплением до дальнейшего ухудшения и без того изуродованной украинской экономики. Но самой большой жертвой может стать и без того подбитая психика украинцев, пишет газета.

"Истощение населения имеет прямые военные последствия, поскольку многие боевые подразделения в значительной степени поддерживаются гражданскими пожертвованиями для приобретения необходимого оборудования — поддержка, которая, вероятно, сократится, когда у людей закончатся ресурсы", — говорится в публикации.

Со ссылкой на информацию украинского чиновника, в издании отметили, что из-за энергетических проблем этой зимой "истощат и озлобят" украинцев.

"Я больше боюсь, что после того, как люди переживут такую зиму, не будет никакого способа найти консенсус среди населения", — цитирует The Washington Post собеседника.

В то же время, опросы общественного мнения свидетельствуют об увеличении количества людей, которые готовы идти на тяжелые компромиссы ради прекращения войны.

РФ в очередной раз атаковала объекты передачи электроэнергии. Один из них – в Николаевской области.

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