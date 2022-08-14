Эти бабушкины советы по приготовлению пищи нужно знать каждому

Бабушки знают немало мудрых советов по приготовлению пищи, к которым следует прислушаться. Читайте об основных из них в материале ТСН.ua.

О лучших советах от бабушек по приготовлению пищи пишет Cuisineas. Следует запомнить их, чтобы использовать в работе на кухне.

Порезать лук без слез

Зачастую во время приготовления пищи нужно почистить и нарезать лук. Большинство из нас льет целые реки слез, пока делает это. Но проблем можно избежать, если знать один секрет.

Помогает простой способ: при нарезании лука нужно набрать в рот воды. Тогда "слезоточивый" газ, выделяемый луком, не будет попадаться вам в глаза.

Нет времени для размягчения масла

Если вам нужно добавить к блюду мягкое масло, но вы об этом забыли и не достали продукт из холодильника – не беда. Просто натрите на терке твердое масло. Теперь оно без проблем сочетается с другими компонентами рецепта.

Пересолили или переперчили

Приготовление пищи – сложное дело. Часто бывает, что человек спешно пересаливает или переперчивает блюдо. Не нужно ее сразу выбрасывать! Это еще поправимо. С перцем можно справиться так. Просто почистите картофелину, перемешайте ее с блюдом и подождите. Картофель быстро впитает лишние специи и ваше блюдо снова станет вкусным. Соленое блюдо можно так же спасти. Для этого используют ломтик хлеба.

Вода переливается из кастрюли

Если вы варите, например, макароны и не хотите, чтобы вода переливалась из кастрюли, уложите сверху деревянную ложку. Эта простая уловка поможет сделать так, чтобы пена поднималась только до ложки и дальше не вытекала.

Плохие запахи на кухне

Избавиться от неприятных запахов можно с помощью уксуса. Жидкость нужно налить в миску (можно две, если помещение большое) и поставить на кухне. Уксус отлично поглощает любые запахи.

Дольше хранить фрукты

Абрикосы, груши, яблоки, виноград и другие фрукты и ягоды будут храниться дольше, если в корзину к ним положить пробку из-под вина. Его нужно перед этим разрезать пополам. Он впитает всю лишнюю влагу и не даст фруктам почернеть и сгнить раньше времени.

Чтобы варенье не заплесневело

При закатывании варенья не забудьте насыпать сверху небольшое количество сахарной пудры. Она не даст бактериям и грибкам заселиться внутри банки.

Картофель не прорастет

Картофель будет храниться гораздо дольше и не будет прорастать, если его вы будете хранить в сухом затененном месте, а в мешок или ящик для хранения положите яблоко. Эта хитрость также поможет сохранить корнеплоды жесткими.