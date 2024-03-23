Эти болезни опасны: в Минздраве напомнили об обязательной вакцинации – перечень

В Украине коронавирус переходит в разряд сезонных заболеваний. Каждый сезон украинцы будут сталкиваться с коронавирусом, который продолжит мутировать. Впрочем, характер мутаций COVID-19 не говорит о том, что он станет более агрессивным. Однако есть ряд других опасных заболеваний, от которых требуется вакцинация.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Детям прежде всего нужно вакцинироваться от полиомиелита. Несмотря на то, что официально Украина преодолела вспышки полио, уровень вакцинации от этой болезни остается на низком уровне. Также детям нужно вакцинироваться от кори. Это инфекция, которая передается максимально быстро", — пояснил он.

Обязательная вакцинация от дифтерии и столбняка

"Дифтерия — довольно тяжелое инфекционное заболевание, столбняк — часто летальная болезнь, которая передается чаще всего через инфицированные раны. Например, когда ребенок играет и наступает на какой-то ржавый гвоздь", — сказал Кузин.

Для взрослых, от 18 лет, вакцинацию от дифтерии и столбняка нужно делать каждые 10 лет.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что по состоянию на конец января 2024 года в Украине зафиксировано 17 штаммов коронавируса. В частности, и новый штамм "Дженни".

Читайте также ведущие новости дня: