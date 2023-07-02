"Эти процессы уже не остановить": Данилов заявил, что Россия начинает свой распад

Попытка мятежа Пригожина в РФ доказала, что Россия уже не единое государство. Она разваливается и миру следует это признать.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что неудачная попытка переворота, предпринятая главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, показала, что Россия больше не является государством.

Об этом он сказал в интервью изданию Bild.

По его словам, Кремлевский диктатор Владимир Путин уже лишился контроля над своей страной.

"Запад должен понять, что Россия раздроблена и нет силы, способной удержать ее вместе", — сказал Данилов.

Так что миру следует подготовиться к полноценному распаду России.

"Мы говорим об этом уже год. Имейте в виду, что уже начавшиеся в России процессы не остановить. Россия будет раздроблена, и мир должен к этому подготовиться", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что неудачный бунт Пригожина доказал, что в России любая военная группировка может действовать самостоятельно.

"Она может захватить любой ядерный объект, любое ядерное оружие и что ситуация в России уже вышла из-под контроля", — добавил Данилов.

Вследствие этого ситуация может перерасти в "очень опасный взрывной процесс, который будет совершенно неконтролируемым". Однако единственное сейчас известно точно — российская империя пала, поэтому Западу следует избавиться от иллюзий, что Россия продолжит существовать в ее нынешнем виде.

"Кремль не может контролировать столь обширную территорию, у него нет возможности. Не могут этого гарантировать и вооруженные силы России. Вторая по мощи армия в мире — она не существует", — подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что во время бунта Пригожина Украина анализировала, как на эту ситуацию реагировали в разных российских регионах.

"У нас есть анализ того, как реагировали регионы во время бунта Пригожина. Я могу сказать, что на основании этих анализов можно сказать, как выглядит Россия после распада. Татарстан будет отдельно, Дагестан будет отдельной страной, не имеющей ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации", — отметил Данилов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, какие республики выйдут из состава России. Так, по его словам, из состава РФ выйдет по крайней мере Сибирь, Кубань и Кавказ.

"Народы Урала, Сибири, Кубани, Кавказа, украинского "Зеленого клина", национальные республики Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Якутия и другие имеют полное право в соответствии с международным правом на самоопределение, выход из состава РФ и образование независимых и суверенных государств", — сказал тогда Данилов.

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