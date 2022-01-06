Эти пять полезных привычек в 2022 году помогут продлить жизнь более чем на 10 лет

Эти пять полезных привычек в 2022 году помогут продлить жизнь более чем на 10 лет

Ученые из Гарвардского университета проанализировали данные о образе жизни и состоянии здоровья разных людей и определили полезные привычки, которые помогут продлить жизнь более 10 лет. Их исследования были опубликованы в популярном журнале "Circulation". Какие пять полезных привычек нужно соблюдать в 2022 году – читайте в материале ТСН.ua.

Как пишет Independent после анализа двух долгосрочных исследований (Nurses' Health Study и Health Professionals Follow-up Study) ученые из Гарварда пришли к выводу, что пять простых полезных привычек помогают значительно продлить жизнь (на более 10 лет) и в целом улучшить состояние своего здоровья:

соблюдение правил здорового питания;

регулярные физические упражнения (как минимум 30 минут в день);

отказ от вредных привычек (курения);

контроль веса;

снижение количества употребления алкоголя (не более одного бокала вина в день).

В исследованиях приняли участие 123 219 медицинских работников, регулярно в течение 30 лет проходили осмотры у специалистов и сдавали анализы. Результаты исследований оказались достаточно увлекательными.

Так ученые доказали, если женщина даже в возрасте 50 лет формирует все эти пять полезных привычек, то сможет, вероятнее всего, прожить еще дополнительные 43 года. А если будет игнорировать советы ученых, то проживет еще не больше 29 лет.

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В свою очередь, если мужчина после 50 лет формирует эти повадки, то имеет большие шансы прожить еще более 38 лет. А если их проигнорирует, то эта цифра может снизиться до 26 лет.

Доктор наук Франк Ху, ведущий автор исследования, подчеркнул, что долгосрочный эксперимент помог ученым понять, как полезные привычки человека и соблюдение здорового способа влияют на здоровье и продление жизни. Однако сегодня эти пять полезных привычек популярны среди небольшого количества людей. Поэтому следует больше внимания уделять качеству продуктов, которые вы употребляете и производить полезные привычки, такие как регулярные физические упражнения или отказ от курения.