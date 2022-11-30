Эти семь удивительных вещей сделает с вашим телом ежедневная "планка"

Упражнение "планка" считается одним из самых эффективных. Оно позволяет получить заметные результаты за довольно короткий период времени и не требует использования дополнительного инвентаря. Что будет, если делать планку каждый день – читайте в материале ТСН.ua.

В Lifehack рассказали о семи удивительных вещах, которые произойдут с вашим телом, если вы будете каждый день делать планку.

Упражнение "планка" подключает все ключевые мышцы тела

Это упражнение считают идеальным для всех мышц живота. Ведь когда вы находитесь в таком положении, все они начинают работать.

Если ежедневно делать планку в течение длительного периода времени (например, луна), можно заметить, что ваша спина окрепла, вы можете поднимать больший вес, а спортивная производительность выросла. Она значительно улучшает скручивание в талии и сгибов в стороны.

Уменьшается риски получить травму позвоночника

Планка не только помогает "строить" мышцы, но и защищает от погрузки бедра и спину. Как указывает Американский совет по физическим упражнениям, благодаря ежедневной планке уменьшаются боли в спине и укрепляются мышцы, которые лучше поддерживают позвоночник, особенно в верхней его части.

Метаболизм значительно ускоряется

Традиционные упражнения для живота (например, приседания или пресс) сжигают гораздо меньше калорий, чем ежедневная планка. Это особенно важно тем людям, которые много времени работают на компьютере.

Старайтесь каждый день после работы стоять в планке 1-10 минут и вы заметите, что ваш метаболизм ускорился.

Улучшение осанки

Эксперты указывают, что ежедневная планка улучшает вашу осанку. А она в свою очередь сохраняет здоровье костей, улучшает эффективность мышц и общее состояние организма. Главное – правильно делать планку.

Общий баланс также улучшится

Замечали ли вы когда-нибудь, что вы не можете долго выстоять на одной ноге? Вы начинаете шататься и теряете баланс. Это все объясняется недостаточной крепостью мышц живота. Чтобы улучшить баланс тела, регулярно делайте планку в различных вариациях и боковую планку.

Ваше тело станет более гибким

Именно гибкость можно назвать ключевым преимуществом ежедневной планки. Она помогает постепенно растянуть лопатки, плечи, бицепсы, ключицы, пальцы ног и стопы. А если стоять в боковой планке, то сможете хорошо проработать и косые мышцы живота.

Улучшается еще и психологическое состояние

Планка помогает положительно повлиять на нервную систему. Когда вы растягиваете все группы мышц, то напряжение в организме постепенно проходит, стресс уменьшается.

Кроме того, эксперты утверждают, что это физическое упражнение еще и лечит некоторые симптомы депрессии и лишает человека тревожности. Конечно, при условии ежедневного и регулярного исполнения.