Эти три сорняка на огороде указывают на проблемы с почвой: как их распознать и чем бороться

Оказывается, с помощью растущих на огороде сорняков можно определить кислотность и плодородие почвы. Читайте в материале ТСН.ua, как распознать их и чем бороться.

Лютик едкий

Также называют: Куриная слепота, Жгучая трава, Подагровая трава, Масленица.

Это многолетнее растение, отличающееся мочковатой корневой системой. Хорошо растет на плохо аэрированных, слишком влажных, кислых и плотных почвах.

Если на огороде растет лютик едкий скорректировать кислотность, механический состав и влажность почвы / Фото: pixabay.com

Если на вашем огороде вы обнаружили большое количество этого цветка, это указывает на необходимость как можно скорее скорректировать кислотность, механический состав и влажность почвы.

Что делать:

Внесите доломитовую муку, известь или мел.

Устраните застой воды, добавьте к почве разрыхляющие материалы (перепрел, торф, опилки), которые повысят проницаемость земли.

Эти меры должны избавить огород от этих сорняков. Также помогает и обычная прополка.

Одуванчик лекарственный

Достаточно назойливый и широко распространенный сорняк, которому нравятся уплотненные, кислые почвы. Часто сильно засоряет газон. Если начинает расти на участке, это указывает на повышенный уровень калия в земле, может также свидетельствовать о дефиците кальция.

Одуванчик лекарственный указывает на повышенный уровень калия в земле, может также свидетельствовать о дефиците кальция. / Фото: pixabay.com

Что делать:

Еще до начала цветения одуванчика нужно тщательно прополоть участок, удаляя стержневой корень. Чтобы проверить плотность грунта, можно вонзить в землю тонкий колышек. Если он вошел с большим трудом, нужно провести аэрацию.

Аэрация производится вилами или специальным устройством.

Также можно дополнительно внести материалы для раскисения почвы.

Подорожник большой

Этот сорняк устойчив к неблагоприятным условиям, имеет мочковатые корни, благодаря тугой розетке листья не вытаптываются. Если на огороде вы заметили большое количество этих растений, это указывает на плохую аэрацию почвы, ее повышенную кислотность и уплотнение.

Подорожник большой указывает на плохую аэрацию почвы, ее повышенную кислотность и уплотнение. / Фото: pixabay.com

Что делать:

Очень важно внести материал для раскисления, что улучшит структуру почвы.

Разрышите на грядке землю, а если это газон — обработайте аэратором или методично протыкайте вилами.

Если подрезать розетку листьев, то подорожник больше не будет отрастать.

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