В каждой стране происходят собственные политические процессы, поэтому по тем или иным причинам могут быть задержки с поставкой помощи. Это отображается на линии фронта. Однако уровень поддержки партнеров не снизится и Украина "не исчезнет с радаров".

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "24 каналу".

"Сейчас много разговоров о том, что в случае изменения тех или иных избирательных процессов, которые происходят в США, Великобритании и Евросоюзе, на Украину вроде бы меньше будут обращать внимание и меньше помогать. Но это все не соответствует действительности", — сказал Данилов.

Он отметил, что Украина будет находиться в поле зрения мировых лидеров, ведь она борется не только за себя.

"Украина никогда не исчезнет из радара международного сообщества, потому что мы боремся за не только свое право. Мы боремся сегодня на своей территории независимость, в частности, и Европы. И все это осознают", – подчеркнул Данилов.

По его словам, из-за внутренних политических процессов страны-союзницы могут задерживать помощь.

"Поэтому по тем или иным причинам могут быть задержки с поставкой помощи. Это отражается на линии фронта. Мы бы очень хотели, чтобы в ближайшее время все было улажено. Мы являемся страной, которая стоит за свою свободу, независимость. Мы не торгуем принципами и не торгуем своими территориями, как кому-то этого не желалось", – объяснил секретарь СНБО.

Россия периодически шантажирует Запад, что она будет использовать ядерное оружие "в случае угрозы". Однако эти угрозы РФ, отметил Алексей Данилов, уже не действуют, в частности, на ответственных политиков.

Между тем, в частности, в Норвегии заявили, что война с Россией уже на пороге. По мнению генерала Эйрика Кристоферсена, Европе остались считанные годы, чтобы подготовиться к нападению главы Кремля Путина. TSN.UA .исследовал заявления Запада о подготовке Путина к нападению.

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