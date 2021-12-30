Эти уловки помогут разморозить лобовое стекло за считанные минуты

Зимой замерзшее лобовое стекло – обычное, но очень неприятное дело. Но есть определенные уловки, которые помогут водителям значительно ускорить этот процесс. ТСН.ua рассказывает, как разморозить лобовое стекло в считанные минуты.
Как разморозить лобовое стекло: подручные средства
- Включите двигатель, чтобы автомобиль прогрелся изнутри. Это самый популярный способ, чтобы разморозить лобовое стекло, но вы будете использовать горючее, которое сегодня стоит совсем недешево.
- Накрыть покрывалом. Проверенный способ, который не дает льду образоваться на лобовом стекле. Но при перепадах температуры ткань может сама примерзнуть к автомобилю.
- Взять обычную поваренную соль. Из нее можно приготовить солевой раствор. Для этого на 1 литр воды нужно взять 2-3 столовых ложки соли. Чтобы соль быстрее растаяла, воду лучше брать теплую. Обязательно дайте жидкости охладиться, чтобы после нанесения лобовое стекло не треснуло.
- Использовать уксус. Это достаточно радикальный способ, чтобы разморозить лобовое стекло, которым не следует злоупотреблять, ведь из-за уксуса металлические поверхности могут покрыться коррозией. Чтобы приготовить раствор, возьмите три части уксуса на одну часть жидкости. А потом просто разбрызгайте на лобовое стекло.
- Сравнить температуру снаружи и внутри. Чтобы лобовое стекло не замерзало, можно попытаться открыть дверь авто на несколько минут. Когда поставили машину на холод и проветрили салон, лед и иней на стекле не будут образовываться.
Как разморозить лобовое стекло: специальные средства
- Приготовить специальный раствор. Для этого необходимо предварительно приобрести изопропиловый спирт и взять воду (соотношение 2:1). Хитрость в том, что этот спирт имеет очень низкую температуру замерзания. Чтобы быстро разморозить лобовое стекло, налейте раствор в бутылку с распылителем и нанесите на всю поверхность.
- Использовать автомобильный скребок. В осенне-зимний период обязательно приобретите его в специальном магазине и возите в багажнике, чтобы почистить стекло ото льда в любой момент. Но будьте готовы к возможному появлению царапин, поэтому соскребать нужно очень осторожно.
- Приобрести специальный размораживатель. В продаже есть жидкости, которые помогают превратить лед в лобовое стекло в воду и легко собрать его щеткой.
- Использовать зимний омыватель. Его можно налить в бутылку с распылителем. Он помогает быстро разморозить лобовое стекло через спирт, содержащийся в его составе.