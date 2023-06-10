Эти вещи, полученные по наследству, нельзя отдавать другим, если хотите быть богатыми и успешными

Любой человек хочет получить в наследство что-нибудь ценное и дорогое, чтобы сразу улучшить свое материальное положение. И когда получаешь в наследство от тех родственников, которые ушли в другой мир, настоящие безделушки, первое ощущение – разочарование. Однако не стоит отчаиваться, ведь многие вещи, полученные по наследству, приносят финансовый успех. Поэтому их ни в коем случае нельзя отдавать другим людям.

Кольцо

Он имеет круглую форму, поэтому является символом бесконечности. Такая вещь всегда привлекает положительную энергетику, а в том числе и финансовый успех. А вот если передарить старинное кольцо (даже не слишком ценное) другому человеку, богатству и состоятельности вам не видеть долгие годы.

А если кольцо украшено драгоценным камнем, тогда вам также будет везти и в других делах. Каких именно – зависит от камня. Например, топаз способствует укреплению дружеских отношений, а изумруд дарит счастливую и легкую беременность.

Зеркало

Этот предмет отличается особым свойством – он умеет накапливать энергию. Но это совсем не помеха, если вы хотите пользоваться старинным зеркалом, унаследованным. Более того. Если жизнь родственника, передавшего вам в наследство эту вещь, была счастлива, смелее смотрите в зеркало. Так вы будете наполняться положительной энергией изнутри. А это поможет привлекать характер во всех начинаниях.

Часы

Дарить часы считается плохой приметой, а вот получать их по наследству очень даже нужно. Часы умеют "впитывать" энергетику того человека, который его носил. А потому, если вы знаете, что прежний владелец был удачлив, смело носите полученную в наследство вещь. Вы будете привлекать к себе успех и везение.

Икона

Человек, который раньше молился перед ней, каждый раз отдавал ему частичку своей души. А потому, если вы унаследовали икону, тогда вы будете ежедневно получать от нее заряд положительной эгергии. А это поможет быстрее получать желаемое, в том числе и финансовый успех. А вот отдавать икону, даже если вы не считаете себя религиозным человеком, не стоит.

Вышитые подушки

Вышивка всегда обладала уникальными магическими свойствами, ведь это особый символ нашего народа. Поэтому ее можно назвать очень мощным оберегом. Если вы унаследовали подушку с вышитым вручную узором, не отдавайте ее никому. Ведь в этом случае у вас могут начаться проблемы в семье, а еще вы забудете о финансовом успехе.