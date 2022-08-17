"Этих денег много не бывает": Верховная Рада выделила дополнительные средства на оборону

Соответствующий законопроект уже рассмотрела Верховная Рада и почти единогласно поддержала его.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по бюджету Валерий Гнатенко в эфире телемарафона.

"Если говорить о сумме, которая будет достаточна для нашей победы, то сегодня ни одна из ветвей власти не скажет эту сумму, потому что этих средств много не бывает, и их всегда не хватает", — отметил Гнатенко.

По его словам, это уже 9-я норма поправки нашего бюджета в этом году.

"Бюджет, который мы принимали в прошлом году – это 1 трлн 300 млрд. В этом году в поправках мы уже 1 трлн 200 млрд грн направили в поддержку нашей обороноспособности. Я думаю, если мы к этому вопросу не будем поворачиваться лицом, то победа будет откладываться на неопределенное время", — подчеркнул Гнатенко.

Чиновник убежден, что сегодня не стоит "торговаться с этим вопросом".

"Поэтому деньги были выделены. Я надеюсь, что будут выданы все необходимые приобретения, заработные платы нашим военным, необходимо оборудование, которое нужно приобрести, и мы сможем его вовремя закупить у наших поставщиков", — сказал Гнатенко.

Напомним, во время войны украинцы могут получить разные виды финансовой помощи. ТСН.ua подготовил список всех денежных выплат.

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