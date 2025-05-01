Этих мужчин не точно мобилизуют в мае: юрист назвал 10 категорий

Мобилизация в Украине

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Мобилизация в мае будет дальше косаться мужчин в возрасте с 25 до 60 лет. Однако определенные категории мужчин не подлежат мобилизации, в частности те, у кого есть право на отсрочку.

Подробно об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук, сообщает “УНИАН».

Кого мобилизуют в мае?

Общей мобилизации в мае подлежат мужчины в возрасте с 25 до 60 лет. Заметим, что военнообязанными считаются и юноши в возрасте 18 лет. Они тоже должны становиться на военный учет и проходить военно-врачебную комиссию, хотя и не подлежат мобилизации до достижения 25-летия.

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Юрист отметил, что мобилизовать могут мужчин, у которых нет отсрочки или бронирования. Особое внимание уделяют призову военнообязанных, у которых уже есть боевой опыт, а также призыву штурмовиков, артиллеристов, саперов, операторов дронов.

Что касается мобилизации мужчин в возрасте после 50 лет, то она проводится на общих основаниях. По словам командиров батальонов, на сегодняшний день очень многие в возрасте после 50 лет находятся именно в рядах ВСУ — и на передовой, и в «горячих точках». Очень малый процент таких мужчин работает в штабах.

Кого не мобилизуют в 2025 году?

Юрист назвал основные категории тех, кого не мобилизуют в 2025 году:

люди с инвалидностью 1, 2 или 3 группы;

признанные непригодными к военной службе по заключению ВВК;

мужчины старше 60 лет;

лица, постоянно ухаживающие за нетрудоспособными родными;

многодетные отцы (трое или больше детей);

люди, у чьх жены/мужа или одного из родителей есть инвалидность 1 или 2 группы;

студенты дневной или дуальной формы обучения, аспиранты;

осужденные за тяжкие преступления (например, за умышленное убийство, сексуальное преступление);

люди, чей близкий родственник погиб или пропал без вести во время войны, или те, кто сам побывал в плену.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?

По словам Франчука, основными основаниями для предоставления отсрочки от мобилизации являются:

Семейные обстоятельства Это может быть наличие трех или более детей в возрасте до 18 лет или самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка. Отсрочку можно получить и в случае ухода за человеком с инвалидностью или тяжелой болезнью. Еще одно основание — если мужчина является отцом-одиночкой; состояние здоровья. Речь идет об инвалидности или непригодности к службе; получение первого высшего образования; Служебная необходимость. Речь идет о возможности получить бронирование в случае работы на предприятии, признанном критически важным для экономики.

Как оформить отсрочку от мобилизации?

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, следует собрать документы, подтверждающие основание для такой отсрочки. Список документов будет зависеть от причины, по которой военнообязанный имеет право на отсрочку. Если это семейные обстоятельства, то следует предоставлять свидетельства о рождении детей, документы об инвалидности, справку о составе семьи.

Чтобы получить отсрочку, нужно написать заявление на имя начальника ТЦК и СП, в котором мужчина стоит на учете. В заявлении следует указать основание для предоставления отсрочки согласно статье 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также указать перечень прилагаемых и подтверждающих это основание документов.

После этого необходимо пройти ВВК. Если у военнообязанного уже есть действующее заключение комиссии, ему просто нужно добавить это заключение в пакет документов, которые мужчина будет подавать вместе с заявлением. Следует помнить, что в ТЦК необходимо подавать либо оригиналы документов, либо заверенные копии.

После подачи документов следует ожидать решения руководителя ТЦК относительно предоставления отсрочки. Если такой запрос военнообязанного будет отклонен, это решение может быть обжаловано через высший орган ТЦК или в суде.

Напомним, для продления действия оформленной отсрочки не нужно посылать новый запрос в приложении «Резерв+», а достаточно только обновить военный документ.

К слову, ранее юрист Дмитрий Дончак сообщил, что есть несколько причин, почему человеку с отсрочкой от мобилизации может поступить повестка по почте. Юрист также объяснил, что делать в этом случае.