Этикетки на продуктах: как научиться "читать", что они скрывают

Этикетки на продуктах часто скрывают очень важную информацию, как настоящий состав, наличие трансжиров и сахара. Поэтому так важно научиться правильно их расшифровывать. Что означает информация на этикетках продуктов — читайте в материале ТСН.ua.

Часто покупатели обращают внимание только на срок годности продукта, когда покупают его в магазине. Конечно, это поможет уберечься от излишнего расходования средств. Но этикетки могут поведать нам еще больше, если знать, как их верно читать.

Как правильно "читать" этикетку на продуктах

Диетология Ольга Безугла в своем инстаграмм-аккаунте рассказала, на что именно нужно обращать внимание, когда просматриваете этикетку товара:

Конечно, нужно обязательно смотреть на дату изготовления продукта и срок его годности. Не ленитесь просмотреть состав продукта – обычно производители указывают ингредиенты от наибольшего до наименьшего количества. То есть первый компонент – это то, что использовали больше всего. Диетология советует смотреть первые три ингредиента. Если там увидите рафинированные злаки или гидрогелизированные масла, значит продукт нездоров. Попробуйте выбирать товары с цельными ингредиентами в первой тройке. Важны и размеры порций — на этикетке всегда указывают, сколько питательных веществ и калорий содержится в стандартной порции продукта. Кстати, это часто рекомендуемая разовая порция. Но обычно мы едим гораздо больше, поэтому следует умножить количество калорий на количество порций, которые вы употребили. Содержание соли и сахара – еще один важный момент. При этом они содержатся не только в соленых или сладких продуктах, поэтому следует быть осторожными. Есть также альтернативные названия трансжиров и сахара, которые часто используют производители на этикетке. К примеру, трансжиры могут скрываться под словами: модифицированный жир, гидрогенизированное масло и жиры, спред (микс животного и растительного жиров), кулинарный жир, жир специального назначения, фритюрный жир. Выберите продукты с меньшим количеством компонентов в составе. Если список велик, то существует большая вероятность, что туда попадут стабилизаторы и консерванты. Также такой продукт может быть максимально переработан. Отметки "без лактозы" и "без глютена" не означают, что продукт более полезен. Такие товары просто производят специально для тех людей, которые имеют непереносимость этих компонентов. Метки "эко" или "био" не всегда означают, что продукт действительно полезен. Всегда сначала читайте слог на этикетке. Иногда изготовители добавляют их, чтобы товар лучше продавался.

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