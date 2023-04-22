Этикетки на продуктах: как научиться "читать", что они скрывают

Этикетки на продуктах часто скрывают очень важную информацию, как настоящий состав, наличие трансжиров и сахара. Поэтому так важно научиться правильно их расшифровывать. Что означает информация на этикетках продуктов — читайте в материале ТСН.ua.
Часто покупатели обращают внимание только на срок годности продукта, когда покупают его в магазине. Конечно, это поможет уберечься от излишнего расходования средств. Но этикетки могут поведать нам еще больше, если знать, как их верно читать.
Как правильно "читать" этикетку на продуктах
Диетология Ольга Безугла в своем инстаграмм-аккаунте рассказала, на что именно нужно обращать внимание, когда просматриваете этикетку товара:
- Конечно, нужно обязательно смотреть на дату изготовления продукта и срок его годности.
- Не ленитесь просмотреть состав продукта – обычно производители указывают ингредиенты от наибольшего до наименьшего количества. То есть первый компонент – это то, что использовали больше всего. Диетология советует смотреть первые три ингредиента. Если там увидите рафинированные злаки или гидрогелизированные масла, значит продукт нездоров. Попробуйте выбирать товары с цельными ингредиентами в первой тройке.
- Важны и размеры порций — на этикетке всегда указывают, сколько питательных веществ и калорий содержится в стандартной порции продукта. Кстати, это часто рекомендуемая разовая порция. Но обычно мы едим гораздо больше, поэтому следует умножить количество калорий на количество порций, которые вы употребили.
- Содержание соли и сахара – еще один важный момент. При этом они содержатся не только в соленых или сладких продуктах, поэтому следует быть осторожными.
- Есть также альтернативные названия трансжиров и сахара, которые часто используют производители на этикетке. К примеру, трансжиры могут скрываться под словами: модифицированный жир, гидрогенизированное масло и жиры, спред (микс животного и растительного жиров), кулинарный жир, жир специального назначения, фритюрный жир.
- Выберите продукты с меньшим количеством компонентов в составе. Если список велик, то существует большая вероятность, что туда попадут стабилизаторы и консерванты. Также такой продукт может быть максимально переработан.
- Отметки "без лактозы" и "без глютена" не означают, что продукт более полезен. Такие товары просто производят специально для тех людей, которые имеют непереносимость этих компонентов.
- Метки "эко" или "био" не всегда означают, что продукт действительно полезен. Всегда сначала читайте слог на этикетке. Иногда изготовители добавляют их, чтобы товар лучше продавался.
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