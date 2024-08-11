Этим летом с территории Курской области по Украине было нанесено 2 тысячи ударов — Зеленский

С начала этого лета с территории Курской области России было нанесено почти две тысячи ударов артиллерией, минометами и дронами по смежной украинской территории в Сумской области.

Об этом сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы фиксируем все места, с которых российская армия наносит удары... И каждый из таких ударов заслуживает справедливого ответа", — подчеркнул он.

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Президент напомнил, что минувшей ночью в небе над Украиной было сбито более 50 "Шахедов". Кроме того, россияне запустили 4 баллистические ракеты из Воронежской области.

“Одна из северокорейских ракет убила в Киевской области двух человек – отца с сыном, 4 года было мальчику. Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека были ранены. Им предоставлена необходимая помощь”, — отметил Зеленский.

По его словам, эксперты четко установили, какая это ракета и из какого района на российской территории произошел запуск.

"Будет совершенно справедливым, чтобы украинцы могли отвечать на этот террор именно так, как необходимо, чтобы остановить его. Ответными дальнобойными ударами по местам запуска ракет из России, соответствующим уничтожением российской военной логистики. Террор должен проигрывать всегда – это базовый принцип защиты жизни. И об этом мы будем и дальше говорить с партнерами – как ПВО защищает жизнь, так и снятие ограничений на дальнобойные удары сохранит тысячи человеческих жизней”, — подчеркнул украинский лидер.

Каждый из ударов заслуживает ответа! Зеленский об ударах с Курщины

Напомним, наступление в Курской области РФ, стратегические задачи которого командование Сил обороны Украины до сих пор не раскрывает, может привести к скорейшему окончанию войны. Киев, таким образом, может готовить основу для потенциальных переговоров.

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