"Это абсолютное извращение": Зеленский отреагировал на российскую массированную атаку

Владимир Зеленский / © Associated Press

Россия на протяжении всех суток 24 марта, с ночи до вечера, осуществляла массированные удары по Украине, применяя преимущественно ударные беспилотники типа «Шахед». Ночью атака сопровождалась также ракетными ударами, после чего в течение дня фиксировались новые волны дронов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, только в течение дня враг применил более 550 беспилотников разных типов, значительная часть из которых — «Шахеды». В целом украинские силы ПВО смогли сбить более 500 воздушных целей.

В то же время, несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание в ряд регионов, в частности, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Последствия атаки РФ 24 марта

Есть погибшие. По состоянию на вечер 24 марта известно более 40 пострадавших, среди них — пятеро детей. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

«К сожалению, есть попадания — во Львове, Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, также в Хмельницкой области, Ровенщине, Харьковской области, Днепровщине. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. На сегодняшний день известно о более чем 40 пострадавших, и среди них — пятеро детей. Всем оказывается необходимая помощь», — выразил соболезнования семьям погибших Зеленский.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что одной из ключевых целей врага остается энергетическая инфраструктура. Также под ударами оказались гражданские объекты и исторические здания.

Удары по историческим центрам и медучреждениям

Во Львове поврежден исторический центр города и зафиксирован пожар в зданиях церкви Святого Андрея, которая имеет историю с начала XVII века. В Ивано-Франковске поврежден роддом.

«Иранские „Шахеды“, модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове — это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, может это нравиться. Во Франковске был поврежден роддом», — заявил он.

Президент также подчеркнул, что подобные удары свидетельствуют об отсутствии намерения завершать войну.

Масштаб этой атаки четко показывает: Россия не намерена заканчивать войну. Без сильного давления и ощутимых потерь в Москве не появится желание двигаться к миру», — отметил Зеленский.