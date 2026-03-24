- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 709
- Время на прочтение
- 2 мин
"Это абсолютное извращение": Зеленский отреагировал на российскую массированную атаку
Масштаб этой атаки свидетельствует очень ясно, что нет в России намерения реально заканчивать войну.
Россия на протяжении всех суток 24 марта, с ночи до вечера, осуществляла массированные удары по Украине, применяя преимущественно ударные беспилотники типа «Шахед». Ночью атака сопровождалась также ракетными ударами, после чего в течение дня фиксировались новые волны дронов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
По его словам, только в течение дня враг применил более 550 беспилотников разных типов, значительная часть из которых — «Шахеды». В целом украинские силы ПВО смогли сбить более 500 воздушных целей.
В то же время, несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание в ряд регионов, в частности, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Последствия атаки РФ 24 марта
Есть погибшие. По состоянию на вечер 24 марта известно более 40 пострадавших, среди них — пятеро детей. Всем раненым оказывается медицинская помощь.
«К сожалению, есть попадания — во Львове, Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, также в Хмельницкой области, Ровенщине, Харьковской области, Днепровщине. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. На сегодняшний день известно о более чем 40 пострадавших, и среди них — пятеро детей. Всем оказывается необходимая помощь», — выразил соболезнования семьям погибших Зеленский.
Отдельно Зеленский подчеркнул, что одной из ключевых целей врага остается энергетическая инфраструктура. Также под ударами оказались гражданские объекты и исторические здания.
Удары по историческим центрам и медучреждениям
Во Львове поврежден исторический центр города и зафиксирован пожар в зданиях церкви Святого Андрея, которая имеет историю с начала XVII века. В Ивано-Франковске поврежден роддом.
«Иранские „Шахеды“, модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове — это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, может это нравиться. Во Франковске был поврежден роддом», — заявил он.
Президент также подчеркнул, что подобные удары свидетельствуют об отсутствии намерения завершать войну.
Масштаб этой атаки четко показывает: Россия не намерена заканчивать войну. Без сильного давления и ощутимых потерь в Москве не появится желание двигаться к миру», — отметил Зеленский.