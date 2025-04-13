"Это абсолютное зло": Сибига прокомментировал удар РФ по Сумам в Вербное воскресенье

Последствия атаки РФ на Сумы / © ГСЧС Украины

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Утром, в один из самых больших христианских праздников — Вербное воскресенье, когда украинцы шли в храмы, российские войска совершили ракетную атаку по жилому району Сум.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, в результате удара погибли и были ранены гражданские люди.

"Такая атака в великий христианский праздник является абсолютным злом", - подчеркнул Сибига.

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МИД уже передает доказательства атаки международным партнерам, а также призывает все столицы и штаб-квартиры решительно отреагировать на преступление.

Кроме того, Сибига напомнил, что еще 11 марта Украина безусловно согласилась на полное прекращение огня, предложенное США, однако Россия уже второй месяц подряд игнорирует эту инициативу, усиливая террор.

Напомним, в результате очередной ракетной атаки РФ известно о 21 погибшем, 83 раненых, из них 7 - дети.