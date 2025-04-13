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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
388
Время на прочтение
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"Это абсолютное зло": Сибига прокомментировал удар РФ по Сумам в Вербное воскресенье

Министр призвал предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и усилить давление на Москву, подчеркнув, что сила — единственный язык, который понимает Кремль.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Последствия атаки РФ на Сумы

Последствия атаки РФ на Сумы / © ГСЧС Украины

Утром, в один из самых больших христианских праздников — Вербное воскресенье, когда украинцы шли в храмы, российские войска совершили ракетную атаку по жилому району Сум.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, в результате удара погибли и были ранены гражданские люди.

"Такая атака в великий христианский праздник является абсолютным злом", - подчеркнул Сибига.

МИД уже передает доказательства атаки международным партнерам, а также призывает все столицы и штаб-квартиры решительно отреагировать на преступление.

Кроме того, Сибига напомнил, что еще 11 марта Украина безусловно согласилась на полное прекращение огня, предложенное США, однако Россия уже второй месяц подряд игнорирует эту инициативу, усиливая террор.

Напомним, в результате очередной ракетной атаки РФ известно о 21 погибшем, 83 раненых, из них 7 - дети.

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Дата публикации
Количество просмотров
388
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