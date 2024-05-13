Это атаки против моих соотечественников: Усик призвал мир остановить энергетический террор россии

Боксер записал соответствующее видеосверение, опубликованное в его социальных сетях.

«Это атаки, направленные против людей, против их безопасности и безопасности государства. Меня это касается лично, там мой дом и моя семья, которая тоже под угрозой. Я благодарен простым энергетикам, которые сейчас восстанавливают разрушенную инфраструктуру за их работу», — подчеркнул Александр Усик.

Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы поддержать энергетиков и помочь им обеспечить украинцев светом и теплом зимой.

«Если я могу чем-нибудь помочь моим соотечественникам, чтобы они не сидели зимой без света, тепла и воды, если я могу обратить внимание мира на эту угрозу, я обязательно это сделаю. Слава богу всего и слава Украине», — отметил боксер.

Напомним, компания ДТЭК Рината Ахметова и боксер Александр Усик запустили совместную кампанию «Битва за свет», цель которой привлечь внимание мира к критическому положению украинской энергосистемы в результате российских ракетных атак и привлечь дополнительную помощь международных партнеров для ее защиты и восстановления.

Речь, в частности, идет о поставке запасных комплектующих для всех энергетических компаний, пострадавших в результате обстрелов, и дополнительных систем ПВО для Украины.

Кампания «Битва за свет» стартовала в преддверии боя Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, который пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.