"Это авантюра": летчик раскритиковал планы по открытию гражданского аэропорта

По мнению Александра Лиходида, Украина не сможет обеспечить противовоздушную оборону аэропортов и самолетов в небе.

Идея открыть воздушное пространство Украины для гражданских авиарейсов – это "авантюра, которая закончится очень быстро и очень печально".

Такое мнение высказал полковник Военно-воздушных сил Украины, летчик-испытатель первого класса Александр Лиходид в эфире "Киев 24".

В ответ на вопрос, возможно ли сейчас открыть аэропорты в Украине, и где именно это было бы безопаснее сделать, он отметил, что вражеские ракеты способны долететь до любой точки на территории Украины, и вопрос только в том, есть ли смысл целить в ту точку. И как только любой украинский аэропорт возобновит свою деятельность, даже аэропорт в Ужгороде, расположенный близко от границы, враг этот смысл увидит.

"Как только начнется это все, движение в аэропорту… Я бы на месте россиян, конечно, ударил бы. Три-четыре ракеты Х-101 по разным направлениям и все, и конец всему", — подчеркнул эксперт.

Лиходид отметил, что основным критерием гражданской авиации должна быть безопасность, которую сейчас невозможно гарантировать.

"Когда гражданской авиацией начинают руководить коммерсанты, то безопасность отходит на десятое место. На первое выходят деньги", – сказал он.

Более того, для того, чтобы нарушить работу аэропорта врагу, даже не нужно тратить дорогие ракеты, хватит и нескольких дронов.

"Россияне запустят два "Шахеда" в районе "Борисполя", и они будут летать там 12 часов в радиусе 20-30 километров. Все, аэродром будет стоять", – заметил эксперт.

Он добавил, что организация авиационных полетов – это очень сложный процесс, и относиться к этому вопросу нужно серьезно.

"Даже нет запасных у нас… Все самолеты, летающие в Европу, у них специальное оборудование. Это для посадки, допустим, зима, посадка в сложных метеоусловиях. Приходит самолет, а Львов закрыт, и Киев закрыт. Дальше что? Что они будут делать? Керосину там на час. Куда лететь? Военные аэродромы у нас не предназначены для посадки гражданских бортов. Это авантюра, которая закончится очень быстро и очень грустно", – подчеркнул лётчик.

Он добавил, что за более чем 2,5 года войны в Украине уже создана необходимая логистика, которая обеспечивает гражданские перевозки в условиях войны.

"Есть уже у нас маршруты: поезда, автобусы, кто через реку переплывает, кто так. Ну, зачем рисковать жизнью людей? Я не понимаю. Неужели это такая острая потребность в Украине? Рано еще об этом думать", – подчеркнул летчик.

Напомним, о том, что Украина готовится открыть воздушное пространство для авиарейсов, еще в начале года говорил тогдашний министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, Украина начала делать первые формальные шаги по открытию воздушного пространства для гражданских рейсов и консультироваться с регуляторами ЕС и США.

Тогда же эксперты называли три возможных варианта: Львов, Ужгород и Киев. По их словам, эти аэродромы регулярно посещали многочисленные комиссии и инспекторы.

Читайте также: