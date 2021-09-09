"Это автобус для перевозки людей": в Днепре водитель отказался везти пенсионерку с ручной тележкой и попал в громкий скандал (видео)

За пенсионерку вступились местные жители, которые не позволили водителю выгнать женщину из салона.

В Днепре водитель автобуса отказался везти в салоне пожилую женщину с ручной тележкой, которая складывается. За пенсионерку вступились местные жители.

Видео инцидента свидетели впоследствии загрузили в социальные сети.

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На ролике видно, как водитель маршрутного такси №136 пытается выгнать из транспорта пожилую женщину с коляской в руках. Водитель аргументировал это тем, что "автобус для перевозки людей, а не тачек".

"Убирайте тачку. Это автобус. Я говорю, что не надо тут с ней. Это автобус для перевозки людей", — заявлял водитель.

Со своей стороны за женщину вступились другие пассажиры, которые не дали водителю выгнать ее из салона и пригрозили ему вызову на место полиции.

В комментариях к публикации пользователи возмутились поведением водителя.

Хорошо, что люди адекватные и вступились за бабушку.

Впервые слышу, что нельзя с тачками.

Насчет тачки он неправ. Есть оплачиваемые габариты. Это нужно было и объяснить.

Напомним, что в Днепре девушка на съемной квартире жила с теленком и поросенком.

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