"Это автобус для перевозки людей": в Днепре водитель отказался везти пенсионерку с ручной тележкой и попал в громкий скандал (видео)

За пенсионерку вступились местные жители, которые не позволили водителю выгнать женщину из салона.
В Днепре водитель автобуса отказался везти в салоне пожилую женщину с ручной тележкой, которая складывается. За пенсионерку вступились местные жители.
Видео инцидента свидетели впоследствии загрузили в социальные сети.
На ролике видно, как водитель маршрутного такси №136 пытается выгнать из транспорта пожилую женщину с коляской в руках. Водитель аргументировал это тем, что "автобус для перевозки людей, а не тачек".
"Убирайте тачку. Это автобус. Я говорю, что не надо тут с ней. Это автобус для перевозки людей", — заявлял водитель.
Со своей стороны за женщину вступились другие пассажиры, которые не дали водителю выгнать ее из салона и пригрозили ему вызову на место полиции.
В комментариях к публикации пользователи возмутились поведением водителя.
- Хорошо, что люди адекватные и вступились за бабушку.
- Впервые слышу, что нельзя с тачками.
- Насчет тачки он неправ. Есть оплачиваемые габариты. Это нужно было и объяснить.
Напомним, что в Днепре девушка на съемной квартире жила с теленком и поросенком.