"Это беспрецедентный случай": РФ впервые за длительное время ударила ракетами Х-22

Только 12 из 400 ракет были уничтожены: Игнат о запуске по Киеву Х-22

При ударе ночью 24 января российская армия впервые за длительное время применила по Киеву ракеты Х-22.

О чем свидетельствует этот случай, пояснил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии«Киев 24».

«Привлечены, собственно, такие уже не типичные ракеты. Не было таких ракет, как Х-22, в сводках довольно давно. Особенность этой атаки именно в применении именно этих ракет», — сказал Игнат.

Он отметил, что в последнее время для массированных ударов РФ «традиционно» использует большое количество «Шахедов», ракеты Х-101 и «Калибры».

А ракеты Х-22 — это корабельные ракеты, которые фактически использовались против авианосных групп, это их основное предназначение. По словам Игната, эти ракеты могут нести разный заряд, в том числе и ядерный. Х-22 — это тяжелые ракеты с боевой массой до 950 кг.

«Таким образом противник применил по Киеву сегодня 12 таких ракет из самолетов стратегической авиации. Накануне была информация о том, что противник перебазировал стратегические бомбардировщики Ту-22-м3 с Далеко Востока ближе к Украине. И сегодня 12 таких ракет полетело по столице Украины. Это беспроцентный вообще случай», — говорит Игнат.

Он напомнил, что именно ракетой Х-22 РФ снесла целый подъезд в Днепре в январе 2023 года. Тогда погибли 46 человек, среди них шесть детей.

«С тех пор противник эти ракеты стал меньше применять по территории именно Украины материковой, и больше сосредоточился на ударах ими по югу, то есть и нефтяные платформы, и в районе острова Змеиный», — говорит представитель Воздушных сил.

В целом РФ применила против Украины более 400 ракет Х-22/Х-32, из которых ранее было сбито всего три; в ходе этой атаки силы ПВО уничтожили еще девять. То есть сейчас 12 ракет из 400 были уничтожены, отметил Игнат.

Напомним, что всего этой ночью всего на Украину летели 396 средств воздушного нападения. В частности, для атаки на Киев РФ использовала самолеты стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32. Ранее сообщалось, что один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения в результате ночной атаки на Киев.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке.