"Это бизнес": почему у ЕС нет возможности изготовить достаточно снарядов для Украины – ответ эксперта

Самусь заметил, что западные армии не воевали, поэтому точно не нуждались в миллионах снарядов.

Европейская оборонная промышленность раньше была ориентирована преимущественно на бизнес, поэтому ЕС не справляется со взятыми на себя обещаниями по поставке Украине боеприпасов.

Об этом сообщил директор New Geopolitics Research Network, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает "Эспрессо".

Самусь заметил, что западные армии не воевали, поэтому точно не нуждались в миллионах снарядов.

"Зачем французской или немецкой армии миллионы снарядов, если они не воевали? У них операции были совершенно другого сорта, это были воздушные операции, высокоточные и так далее. Миллионы обычных боеприпасов просто можно было продавать куда-нибудь на Ближний Восток, в Африку или в другие регионы, в Саудовскую Аравию или Арабские Эмираты", – объясняет эксперт.

По его словам, это был бизнес для подавляющего большинства страны Европы, который, по объемам производства, намного меньше, чем потребности Украины. Условно ранее страны Европы могли выпускать 10 ракет в год, а сейчас необходимы тысячи, чтобы покрыть потребности Украины.

"Это вызов к промышленной базе, к кадрам, где взять этих инженеров, подготовлен персонал, где взять станки в конце концов. Даже, я думаю, Тайвань не сможет так быстро выполнить заказ или Корея по выпуску этих высокоточных станков, которые нужны. Проблемы есть и с базовым сырьем, которое нужно для выпуска пороха – это общеизвестный факт", – говорит аналитик.

Самусь предположил, что даже с инициативой президента Чехии Петра Павла по поводу покупки для Украины 800 тыс. снарядов могут возникнуть проблемы, ведь для этого нужны огромные деньги.

"Я слышал о Южной Корее, Южной Африке. Если эти страны действительно соглашаются нам продать такое количество снарядов, то здесь теперь вопрос в деньгах, потому что понадобится немедленно найти, я думаю, там несколько сотен миллионов, а возможно и миллиард евро для того, чтобы выполнить обязательства", – сказал Самусь.

Он добавил, что эти 800 тысяч боеприпасов очень помогут украинской армии, ведь перекроют пробел, возникший из-за проблем в европейской оборонной промышленности, а американская промышленность осталась без бюджетного финансирования.

Напомним, что на Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия нашла для Украины до 800 000 снарядов стандартного калибра НАТО и снарядов советских калибров из неизвестных стран, не входящих в НАТО. Но эти снаряды нужно оплатить.

По информации западных СМИ, Канада намерена помочь финансировать массовые поставки боеприпасов в Украину.

Также сообщалось, что Евросоюз обещает Украине до 2 млн. снарядов ежегодно на нужды ВСУ.

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