"Это большая честь для меня": Зеленский рассказал о подарке от дочери Героя Украины

В субботу, 6 мая, когда в Украине отмечают День пехоты, президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды бойцам.

“Это профессиональный праздник защитников и защитниц, который всегда заслуживает специального внимания. Самая многочисленная составляющая Сухопутных войск, те, чья устойчивость важнейшая для обороны. Те, чья результативность особенно важна”, — подчеркнул в традиционное обращение украинский лидер.

Президент в этот день отметил государственными наградами бойцов и вручил почетные награды за мужество и отвагу 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде, 14-й отдельной механизированной и 56-й отдельной мотопехотной бригадам.

Также Владимир Зеленский передал орден "Золотая Звезда" родным Героя Украины капитана Валерия Глебова. “Он погиб в бою. Он был командиром мотопехотной роты мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", — рассказал президент.

Дочь погибшего Героя Украины Виктория передала ему шеврон своего отца. “Я буду беречь его. Это большая честь для меня”, – пообещал Зеленский.

Президент рассказал о возвращении из российского плена еще 45 наших воинов.

“42 защитника Украины и три защитницы. Они все защищали "Азовсталь". Нацгвардейцы. 35 рядовых и сержантов, десять – офицеры”, — уточнил украинский лидер, подчеркнув, что власть будет прилагать усилия, чтобы вернуть всех наших людей из российской неволи.

Владимир Зеленский сообщил также о состоявшейся сегодня встрече с представителями американского штата Юта.

“Мы обсудили наше взаимодействие, и это хороший пример того, как конкретный штат может помогать защищать свободу и людей. Гуманитарная поддержка, помощь в восстановлении, политическое взаимодействие. У нас достаточно возможностей, чтобы работать вместе ради общих интересов украинцев и американцев”, — проинформировал он.

Не обошел вниманием президент Украины и сегодняшнюю коронацию британских монархов короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы, на которой присутствовали глава правительства Украины Денис Шмигаль и первая леди Украины Елена Зеленская.

“От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величеств – настоящих друзей Украины – с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю Королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства – процветания и общих с нами победам. Для меня было честью встретиться лично с Его Величеством в Лондоне, я помню наш разговор, я помню искреннюю эмоцию к Украине и украинцам. И спасибо за поддержку! Спасибо всем британцам!” – подчеркнул Владимир Зеленский.

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗА 6 МАЯ: Из плена вернулись 45 воинов!

Напомним, президент Чехии Петр Павел подарил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пистолет CZ 75 с Орденом Белого Льва.

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