"Это — бомба": в Черновцах мужчина вызвал полицию из-за прищепок

На мужчину составили протокол за ложный вызов полиции.

В Черновцах 70-летний мужчина вызвал полицию из-за упаковку прищепок. Он заявил, что это — бомба.

Об этом сообщили в патрульной полиции Черновицкой области.

Мужчина позвонил в полицию и заявил, что в его квартиру проникли неизвестные и оставили там бомбу. На место происшествия прибыли правоохранители. Мужчина указал на упаковку прищепок и заявил, что это и есть взрывчатка. При этом заявитель имел признаки алкогольного опьянения.

"На заявителя патрульные составили административный протокол по статье 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП. Стоит отметить, что, с начала года патрульных вызвали без веских на то причин 245 раз", — сообщили в патрульной полиции.

Напомним, во Львове мужчина вызвал полицию из-за отказа жены заниматься сексом.

Пропаганистку Скабееву "бомбануло" от злости из-за поздравления от США ко Дню Независимости Украины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку