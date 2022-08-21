"Это будет достаточно серьезное подспорье": военный эксперт рассказал, сколько военных ВСУ проходит обучение за границей

Тренируют их представители не менее 6 стран.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, украинские бойцы вернутся домой с новыми навыками, которые будут применяться на новом оружии.

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"На то и было рассчитано, чтобы они прошли обучение и вернулись с оружием, иначе нет смысла гонять их туда-сюда. В общей сложности программа рассчитана на обучение 10 тысяч бойцов, как объявлял нам Борис Джонсон, когда анонсировал это мероприятие. Единственное – неизвестно, ли это за один заход 10 тысяч, или всего. Сколько их учится сейчас за границей — таких данных в открытом доступе нет. Знаем, что они учатся, знаем, что уже 6 стран отправили своих инструкторов для ускорения процесса обучения наших солдат. Это будет достаточно серьезное подспорье для ВСУ, когда они приедут сюда и будут формировать уже целые военные подразделения или части западного образца", – говорит Жданов.

Он добавил, что придерживается мнения, что для того, чтобы победить в этой войне, Украине фактически нужно создать новую армию — хорошо вооруженную западным вооружением и хорошо обученную западным методикам. При таком раскладе шансы у Украины на успех резко вырастут.

Начальная программа для украинских военнослужащих, как было анонсировано, рассчитана на 4 месяца.

Напомним, Воздушные силы 11 раз ударили по позициям кафиров на юге Украины.

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