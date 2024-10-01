"Это будет катастрофическим для гражданских": Боррель сделал тревожное заявление о атаках РФ по Украине

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель сделал тревожное заявление. Он предполагает, что украинцы могут столкнуться с ситуацией, которая будет сидеть без электричества до 20 часов в сутки.

Об этом топ-дипломат написал в своем блоге.

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Он называет это "великой гуманитарной ситуацией".

"Сейчас украинцы сталкиваются с дефицитом электричества от 8 до 12 часов в сутки, и, по данным ООН, в ближайшую зиму они могут столкнуться без электричества до 20 часов в сутки. Через несколько недель Украине грозит большая чрезвычайная ситуация, которая может привести к тому, что больше украинцев будут вынуждены покинуть свои дома и свою страну", — оценивает он.

По его словам, российские атаки уничтожили 24,5 ГВт электроэнергии со времени полномасштабного вторжения, что составляет 68% довоенной мощи. Остается всего около 10-11 ГВт мощностей для производства электроэнергии.

"Только с марта 2024 года почти 9 ГВт пропали без вести, в частности из-за наибольшей атаки с начала российской войны 26 августа с более чем 230 ракетами и беспилотниками. Целями российских атак являются гидро- и угольные электростанции, а также подстанции электросетей. Большие электростанции гораздо сложнее заменить и отремонтировать, чем меньшие подстанции", – добавил Боррель.

Он отметил, что Украина поделилась информацией с ЕС о возможных российских ударах по распределительным станциям, питающим три атомных электростанции.

"Эти атаки могут остановить их, что будет катастрофическим для гражданского населения Украины и потенциально приведет к крупным ядерным авариям", — предупредил он.

Напомним, 1 октября Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута.

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