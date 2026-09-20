"Это будет маленькая катастрофа": "Флэш" предупредил о новой серьезной угрозе от "Шахедов"

Бескрестнов

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Украинский военный эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов заявил, что неудачные попытки России вывести на орбиту спутники «Рассвет» не следует воспринимать как окончательную неудачу проекта. По его словам, РФ может доработать ракетные двигатели и продолжить развертывание спутниковой группировки.

Об этом Бескрестнов написал в своем сообщении.

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По его мнению, в случае успешного запуска спутников, российские военные могут получить новые возможности для управления ударными беспилотниками и ракетами через спутниковые каналы связи.

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«Это будет большая проблема для нас. Нет, это даже не проблема, это будет маленькая катастрофа», — заявил эксперт.

Бескрестнов подчеркнул, что Украине уже сейчас необходимо готовиться к возможному появлению такой спутниковой группировки. В частности, он призвал заранее разработать и развернуть системы радиоэлектронной борьбы, способные противодействовать соответствующим каналам связи.

По словам эксперта, аналогичная ситуация, по его мнению, сложилась с российской системой «Мэш». Он утверждает, что вопрос противодействия ей долгое время не получал должного внимания.

«К моменту появления спутников „Рассвет“ у нас должна быть разработана система РЭБ. И не просто разработана. Этим РЭБ уже должны быть закрыты все ключевые объекты инфраструктуры», — подчеркнул Бескрестнов.

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В то же время он отметил, что создание и развертывание такой системы потребует значительных ресурсов и времени.

Ранее Бескрестнов заявил, что Россия применяет реактивные дроны против Украины практически сразу после их изготовления. По его словам, на обломках одного из БПЛА обнаружили детали с маркировкой производства в сентябре 2026 года. Это может свидетельствовать о сокращении срока от производства до боевого применения.

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