"Это будет неспокойно для мирных жителей": астролог назвала сроки освобождения территорий Украины

Астролог Ангелина Вакулина рассказала, когда состоится затишье на фронте и ожидать ли окончания войны в Украине в этом году.

Об этом пишет "Главред".

"Осенью будут повторяющиеся аспекты весны. Осенью, к сожалению, будет очень много переломных моментов на больших направлениях и населенных пунктах. Мы можем говорить о востоке, левом берегу Херсона, что будет решаться ситуация с войной глобальнее", — сказала она.

"Можно будет говорить о возвращении больших оккупированных территорий и о том, что, к сожалению, это будет неспокойно для мирных жителей. Весна — это показатель осени, приблизительный сценарий. Будет возвращение небольших населенных пунктов. Можем говорить о возвращении пленных, кого уже не ждали. Может проиграть ситуация с тем, что заявят о возвращении, но не вернут", — добавила она.

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